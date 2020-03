MMA-kamper bør forbys

Brutal voldsbruk skal ikke være underholdning.

2. november 2019 braket Jorge Masvidal og Nate Diaz sammen i Madison Square Garden. Innsender Hajer Seydekrem mener faren for hodeskader er stor, og at sporten bør forbys. Foto: Sarah Stier / USA TODAY Sports / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Hajer Seydekrem Kampsportutøver

Selv om det er ulovlig med profesjonell mixed martial arts (MMA) og thaiboksing i Norge, vises slike kamper på TV. Er det etisk riktig av oss å bli underholdt av slik brutal vold? Jeg mener MMA er umoralsk, og at eksponeringen kan være farlig.

Vi går tilbake til november i fjor: MMA-kjemperen Jorge Masvidal får inn et knespark, og motstanderen Nate Diaz mister bevisstheten. Dommeren stopper kampen, og Masvidal vinner.

Både Masvidal og publikum jubler over seieren, mens motstanderen ligger der bevisstløs. Flere er likevel litt skuffet over kampen, og mener Diaz hadde tålt mer.

Jeg synes det er trist at publikum blir underholdt av denne brutale volden.

Ifølge forskere ved Columbia University, er hjernenettverkene som er ansvarlige for å undertrykke aggressiv atferd, mindre aktive etter å ha sett på korte klipp med voldshandlinger.

Voldsforskeren Ragnhild Bjørnebekk peker også på at mennesker som ser mye på vold, kan miste evnen til å bli empatiske i forhold til et offer.

Hvor heldig er det at mange vokser opp med disse utøverne som forbilder? Den canadiske psykologen Albert Bandura utførte en studie, som viser at vi har en tendens til å ta etter våre rollemodeller.

Denne tankegangen mener jeg bør overføres til forbud mot MMA. Det er ikke heldig at barn og ungdom får MMA-utøvere som forbilder, fordi faren for at disse kopierer atferden er til stede.

Dette kan i sin tur gjøre at man i mindre grad klarer å kontrollere egen oppførsel, og man ser at flere ungdommer filmer slåsskamper, og deler disse på sosiale medier.

Hajer Seydekrem (18) Foto: Privat

Fakta MMA Mixed martial arts (MMA) er en fullkontakt-kampsport som tillater bruk av både slag- og gripeteknikker, stående og på bakken.

I fjor bestemte styret i Norges idrettsforbund (NIF) at kampsportene MMA og thaiboksing får bli en del av idrettsforbundet, men kun amatørdelen av idretten. Les mer

Selv om en handling blir gjort av fri vilje, gjør ikke dette nødvendigvis handlingen etisk og moralsk riktig.

Selv om slåssingen i bur er «sosialt akseptert», er det ikke nødvendigvis noe vi bør fortsette med. Uansett hvilken type vold det er, er vold en negativ handling. En negativ handling som kan øke hat, sinne og negative følelser hos folk.

Dette står i motsetning til når vi hjelper andre, som bidrar til at det spres kjærlighet, omsorg og hjelpsomhet.

Hvis vi lærer oss den voldelige atferden og velger å spre den, blir det kultur. Kulturer som overføres fra generasjon til generasjon, blir til tradisjoner. Skal vi fortsette med å overføre slike brutale handlingsmønstre til de neste generasjonene?

Det er faktisk et menneske som ligger nede på grunn av slagene han har fått i hodet, og som seinere i livet kan bli rammet av alvorlige hodeplager. Hodeskader som allerede har rammet flere MMA-utøvere.

Vi bør ikke bli underholdt av å se mennesker bli skadet. Fokuset må flyttes underholdning til konsekvensene av hodeskader.

MMA-kamper bør derfor ikke være en del av kulturen vår, og heller forbys!