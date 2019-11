Jeg kan forstå motvilje mot kristne

Jeg tror en god del personer opplever mange kristne som mindre tolerante enn mer sekulære mennesker.

MINORITET: Kanskje noen kristne i dag har godt av å kjenne litt på hvordan det er å være en minoritet? spør Trond Indahl. Bård Bøe

Trond Indahl Bergenhus

Politisk redaktør, nå konstituert sjefredaktør i BT, Frøy Gudbrandsen hadde en interessant kommentar i BT lørdag. Hun refererer til en undersøkelse som forteller at det er en ulempe å være en aktiv kristen når du søker jobb; omtrent like uheldig som å ha et pakistansk navn.

Ja, det er galt hvis kristne diskrimineres. Alle bør ha like muligheter på jobbmarkedet og bli vurdert ut fra kvalifikasjoner og ingenting annet.

Samtidig kan jeg forstå at noen har motvilje mot kristne. Jeg tror en god del mennesker i dagens Norge opplever mange kristne som mindre tolerante, mer fordømmende og mindre åpne enn mer sekulære mennesker.

Og jeg tror det har lite med «festbrems» å gjøre. Og ja, det er galt å skjære alle over en kam og sette folk i båser – jeg vet at også kristne er forskjellige – men jeg tror det er en generell erfaring hos mange. Og jeg velger her å utvide båsen og ta med Kirken og Kristelig Folkeparti også: La oss kalle dem «Kristenfolket».

Frøy Gudbrandsen skriver: «Arbeidslivet er enklest når man er som alle andre.» Jeg var aktiv i frigjøringsarbeidet for homofile på 1970- og 80-tallet, og har også fulgt med i debatten i seinere år.

Tilhengere og motstandere har vekslet, men «Kristenfolket» har vært en aktiv bremsekloss for våre rettigheter hele tiden. Kirken har vært nølende, tvilende og splittet.

Kristelig Folkeparti har gjennom hele historien holdt igjen så godt de har kunnet, og, som vi har sett det siste året, også nå valgt å følge en konservativ linje.

Er det spekulativt å tro at andre «annerledes»-grupper kan ha opplevd det samme, at kristne har vært avvisende også overfor dem? Det hadde det vært interessant å høre mer om. Og kanskje noen kristne i dag vil ha godt av å kjenne litt på hvordan det er å være en minoritet.

