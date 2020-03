Jeg er i ferd med å endre mening om overvåking

Inntil vi får en vaksine, har et samfunn to valg for å bekjempe koronaviruset.

Publisert Publisert Nå nettopp

Overvåking er ikke et valg mellom Stasi eller ingenting. Vi må begynne å tenke mer nyansert omkring dette, skriver Jill Walker Rettberg. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

Jill Walker Rettberg Professor i digital kultur, Universitetet i Bergen

FHI lager nå en smittesporings-app for å spore bevegelsene våre og se hvem vi har vært i kontakt med. «Aldri på min telefon!» leser jeg på Twitter. «Verre enn Stasi!» skriver en annen.

Appen blir frivillig å bruke, og bruker GPS og Bluetooth for å spore bevegelsene våre, skriver NRK. Vil folk flest ha noe sånt på mobilen sin?

Vi får ofte høre at Asia er mindre opptatt enn oss av personvern, men i Singapore har de lansert en smittesporingsapp som samler mindre data enn FHI foreslår. Denne videoen om smittesporings-appen TraceTogether viser hvordan personvernet er designet inn i appen.

Les også Han vil lage en oversikt over hvem som er immune mot koronaviruset

Som i Norge er det frivillig å installere appen. Du blir tildelt en tilfeldig kode og kun helsedepartementet har den krypterte nøkkelen som kobler koden til ditt mobilnummer. Det eneste appen samler inn er kodene til andre som har appen installert og som passerer innen fem meter av din mobiltelefon.

I motsetning til FHIs app, samler ikke TraceTogether inn din lokasjon eller noe annen informasjon. Alle data lagres på din egen telefon og lastes ikke automatisk opp til helsedepartementet.

Men dersom en person som bruker appen får bekreftet koronasmitte, kan de velge å dele dataen med helsemyndighetene. De kan dekryptere kodene for å kontakte brukere som har vært i kontakt med vedkommende.

Dette høres ikke ut som Stasi. Jeg tror jeg ville brukt en slik app. Singapore skal gjøre kildekoden fritt tilgjengelig for alle som vil bruke eller tilpasse den, men det høres ut som om FHI velger å lage sin egen app i stedet.

Andre steder brukes mer invaderende overvåking. Når noen får bekreftet smitte i Israel eller Sør-Korea sendes det ut info til alle som bor i nærheten med personens alder og kjønn og en detaljert logg over hvor de har vært, ofte ut fra bruk av kredittkort og mobillokasjon, og med navn på butikker og kafeer og nøyaktige tidspunkt.

Les også At koronakrisen kom som julekvelden på kjerringa, skremmer meg langt mer enn selve pandemien.

Noen ganger er det så detaljert at det står om vedkommende har brukt maske eller ikke, ut fra bilder fra overvåkingskameraer. Sør-Korea mener at informasjonsdelingen vil gi innbyggerne større tillit til myndighetene.

Jeg tror de har litt rett i det. Jeg vil definitivt ikke ha så detaljert informasjon som i Sør-Korea og Israel, men jeg skulle gjerne visst litt mer enn jeg gjør i dag. FHI har begynt en frivillig innsamling av koronasymptomer, men gir ikke ennå noen informasjon tilbake til befolkningen.

Får vi kanskje et kart snart, med oversikt over hvor folk føler mest på symptomer som kan være koronarelaterte?

Vi trenger en mer nyansert forståelse av overvåking. Jeg har tidligere alltid vært sterkt imot overvåking, enten den er statlig eller kommersiell, men med koronakrisen merker jeg at jeg endrer mening litt.

Det er stor forskjell på overvåking av politisk diskurs, som brukes f.eks. i forbindelse med terrorisme, og overvåking av smitte.

Les også Innfører enveisgåing opp Stoltzen og Ulriken

Inntil vi får en vaksine, har et samfunn to valg for å bekjempe koronaviruset: Enten kan vi begrense bevegelsesfriheten for å hindre at folk møtes og sprer smitten, eller så kan vi invadere privatlivet ved å spore individers bevegelser.

Begge begrenser individets frihet og går imot vårt samfunns grunnleggende verdier. Men å la mennesker dø er åpenbart også et radikalt brudd på verdiene våre. Nå gjelder det å finne løsninger for smitteovervåking som i størst mulig grad også tar vare på personvernet.

Jeg håper FHI har tenkt gjennom hvorfor de ønsker å samle lokasjon, i tillegg til kontaktinformasjon, og ikke bare gjør det fordi det er mulig. GPS-sporing er mye mer inngripende enn løsningen Singapore har valgt, men kanskje det er verdt det.

Skal vi kunne stole på det, bør vi få vite mer om hvorfor FHI har gjort valgene, og hvordan de har veid personvern opp mot datainnsamling.