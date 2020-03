Dette er ting vi aldri skal ta for gitt

Vi er i en spesiell situasjon, og det er en tid for å kjenne på hvor mye vi bør være takknemlig for.

Malin Ali håper koronakrisen gjør at vi setter mer pris på gledene i livet. Her fra en sommerdag på Bryggen. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Malin Ali Kristiansand

Denne tiden vi er inne i nå, setter oss på prøve. Det er rart hvordan alt har forandret seg på så kort tid.

Endringer skjer, om vi vil eller ikke. Det er utenfor vår kontroll.

Plutselig skal vi, som er vant til å leve fritt og ha alt tilgjengelig, måtte forholde oss til regler, tiltak og forbud. Selv om vi lever i et rikt og fredelig land, er det ingen selvfølge at vi skal være mer privilegerte enn mange andre land på denne kloden.

Malin Ali Foto: Privat

Det er vondt å tenke på andre land i verden som er hardt rammet av ulike kriser, og på mennesker som lever under svært dårlige forhold, hvor beredskapen svikter. Der vi står nå, erfarer vi bare en liten del av det som er hverdagen for mange andre – en kamp for tilværelsen.

Når dette har roet seg, og hverdagen går tilbake til normalt, så håper og tror jeg at mange sitter igjen med et nytt perspektiv på hverdagen og livet.

Jeg velger å tro at denne krisen vil føre til ny kunnskap og mer kjærlighet og forståelse for hva som egentlig betyr noe. Som å gi noen en god klem, jobbe som normalt, gå ut og møte venner, spise på restaurant, eller dra ut på reise.

Dette er ting vi nå ser at vi aldri skal ta for gitt.

Selv om vi er i en veldig spesiell situasjon, er det en tid for å kjenne på hvor mye vi har å være takknemlige for.

Vi er heldige, som kan bevege oss ut på tur i frisk luft (med avstand), som har mat og rent vann i springen og ekstra tid å bruke sammen med familien.

Vi skal være takknemlige for at vi bor i et land, hvor vi viser medmenneskelighet. Bare se all den omsorgen og kjærligheten, som er der ute nå. Den fantastiske innsatsen myndighetene, helsepersonell og vi gjør sammen for å få kontroll på dette.

Vi skal være takknemlige for styrken og samholdet vi ser.

Vi aner ikke hvor lenge dette kommer til å vare, og vi vet ikke hvor store konsekvensene blir på sikt.

Det eneste vi kan gjøre er å beholde roen, ha troen og håpet, ta alle forholdsregler, vise omtanke og ta vare på hverandre.