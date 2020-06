Til høsten av skal jeg gå mye på tur sammen med elevene mine

Når vi går tur, har noen elever lettere for å senke skuldrene og åpne seg om det som opptar dem og det de føler på.

Lærer Daniel Bolstad-Hageland ble overrasket over alle de positive effektene ved å gå på tur. Foto: JGA / Shutterstock / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Daniel Bolstad-Hageland Lærer i Bergen

I boken «Kunsten å snakke sammen – og nødvendigheten av å holde kjeft» skriver Hans Olav Brenner: «Er det ikke monotonien som er det fine med samtaler i bil? At man kikker ut på et passerende landskap og snakker om det bitte lille og det uhåndterlig store med samme rolige stemme.»

Er Brenner sine refleksjoner noe vi kan dra nytte av i skolen?

Daniel Bolstad-Hageland Foto: Bård Bøe

Med drahjelp fra begrepsapparatet til de fleste kommunale stillingsutlysninger, så har lærere og skoleledere de siste ukene måttet være: fremoverlente, løsningsorienterte og kreative.

Og det er ikke alltid like lett å være løsningsorientert og kreativ i møte med et klasserom og en skole av en viss størrelse. Det har vist seg at ikke engang tankens kraft har klart å gjøre klasserommene våre større; eller elevene våre mindre, for den saks skyld.

Derfor har uteskole blitt et naturlig alternativ.

Jeg har mye positivt å si om uteskole, men det var likevel noe jeg ikke hadde forutsett før vi dro ut på tur.

Det som overrasket meg mest av å gå ute og traske i nærmiljøet, var at flere elever åpnet seg om det de hadde på hjertet. Og ikke bare de som lett tar ordet i klasserommet, men også de mer stillferdige blant elevene, fortalte om stort og smått.

Jeg kom til å tenke på det jeg leste i boken til forfatter og programleder Hans Olav Brenner, om samtaler i en bil.

For noen år siden dro Brenner rundt i Norge, i en Volvo Amazon fra 1966, for å prate med mennesker som interesserte han. Om bilen var i fart, eller sto stille, så gikk praten fra det enkle til det mer tunge og uhåndterlige.

Hva er da sammenlikningen mellom det å gå på tur og med det å sitte i en bil?

Øyekontakt: eller fraværet av øyekontakt. Og det passerende landskapet.

I bilen ser du fremover, og det samme gjør du til fots, med naturen som følgesvenn.

For flere elever er det utfordrende å holde øyekontakt. Og da kan samtalene i klasserommet; på gangen; i friminuttet, virke trykkende. Kanskje også direkte ubehagelige.

På tur i piskende regn, har jeg i detalj fått vite hvordan man koder og programmerer spill.

Med grusen under føttene, har jeg fått en engasjerende gjenfortelling av en Rampete Robin-bok. Og med toppen av Lyderhorn for øye, har jeg fått vite at noen gleder seg til ungdomsskolen, mens andre gruer seg.

Praten faller seg mer naturlig på tur, enn i klasserommet. Det tror jeg mange elever kjenner på.

Kanskje det nettopp er i naturen de opplever mestring.

I fjellet.

Ved vannet.

Ved sjøen.

I solen, i regnet.

Med vinden i ryggen.

Og det er ikke umulig å tenke seg at på en tur i fjellet eller langs sjøen, så har enkelte elever lettere for å senke skuldrene. Slik at de åpner seg, forteller om det som opptar dem og det de føler på.

En ting er sikkert. Fra høsten av skal jeg gå mye på tur sammen med elevene mine.