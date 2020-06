Regjeringens blåfarge kommer stadig mer til syne

Erna Solberg deler ut skattekutt til landets rikeste, samtidig som vanlige folk venter på dagpenger og lønnskompensasjon.

Høyre har aldri klart å vise hvordan kutt i formuesskatten skaper arbeidsplasser, skriver Eigil Knutsen (Ap). Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Debattinnlegg

Eigil Knutsen Stortingsrepresentant Ap

Stortinget behandler fredag 19. juni regjeringens forslag til hvordan vi kan få økonomien i gang igjen, slik at folk og bedrifter kommer seg gjennom det største økonomiske tilbakeslaget siden krigen.

Den siste krisepakken har en prislapp på rundt 30 milliarder kroner. I en så stor pengesum er det selvsagt mulig å finne gode forslag alle kan være enige om (bevilgningen til Statsraad Lehmkuhl er et eksempel).

Eigil Knutsen Foto: Odd E. Nerbø

Likevel mangler krisepakken noe av det viktigste: sosial rettferdighet. Vi vet allerede at krisen vi står i særlig rammer unge og lavtlønnede med kort utdanning. Da er det fortvilende at regjeringens krisetiltak øker byrden for de med lite og letter den for de med mye.

Det mest urettferdige forslaget handler om formuesskatten. Arbeiderpartiet synes det er bra at folk med mye penger bidrar over skatteseddelen.

Høyre har aldri klart å vise hvordan kutt i denne skatten skaper arbeidsplasser, men fortsetter å kutte skatteregningen for landets rikeste i denne krisepakken.

På samme tid har staten (altså oss alle i fellesskap) brukt enorme summer på krisestøtte til bedrifter. Fortsatt stilles det ingen krav om stopp i store utbytter, bonuser eller lederlønninger.

Etter forrige finanskrise så vi at useriøse aktører slo seg opp i arbeidslivet. Med så rause støtteordninger for næringslivet som vi har nå, burde det vært et sterkere vern mot misbruk, slik at de seriøse vinner frem. Likevel er det ingen styrking av kampen mot arbeidslivskriminalitet å spore i regjeringens krisepakke.

I tillegg legges det opp til en enda skjevere byrdefordeling mellom bedrifter og ansatte. Arbeidstakerne skal nå få færre dager med full lønn når de blir permittert enn de gjorde før krisen, mens bedriftene fortsatt skal betale mindre.

Det er også utenfor min fatteevne at vi i en tid med den høyeste arbeidsledigheten siden andre verdenskrig, har en regjering som foreslår null nye plasser på arbeidsmarkedstiltak.

I sum tegner dette et bilde av en Høyre-regjering som er i ferd med å finne tilbake til sin blåfarge, og som bidrar aktivt til at den økonomiske krisen forsterker økonomiske forskjeller mellom folk.