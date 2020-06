Menneskerettigheter i løvens hule

Det er nå vi skal vise hva som betyr noe for oss, og hvem vi er.

Publisert Publisert Nå nettopp

Norge vil få muligheten til utfordre stormaktene, mener Jostein Hole Kobbeltvedt i Raftostiftelsen. Foto: Carlo Allegri / Reuters / NTB scanpix

Debattinnlegg

Jostein Hole Kobbeltvedt Daglig leder i Raftostiftelsen

Norge har fått plass i FNs sikkerhetsråd. Det er en anledning til å stå opp for menneskerettigheter i en tid der disse er under press, ikke minst fra flere av sikkerhetsrådets faste medlemmer.

Her ligger Norges utfordring, men her ligger også Norges mulighet.

Veien til fast plass i sikkerhetsrådet har kostet, og da ikke bare de 300.000 kronene som har blitt brukt på rosa sokker til Utenriksdepartementets ansatte.

Kampanjen for å sitte rundt verdens viktigste bord har vært en prosess hvor Norge har måtte trå varsomt overfor de fleste av FNs medlemsland, demokratier eller ikke. Ikke minst har dette vært tilfelle med de store.

Jostein Hole Kobbeltvedt Foto: Hans Jørgen Brun

Norge har stått sist i køen og vært mildest i kritikken når europeiske land har utfordret Kinas masseinternering av uighurer. Norge har også vært ytterst forsiktig med å kritisere et USA som i stadig større grad undergraver de demokratiske og internasjonale spillereglene.

Avtalen om stemmebytte med autoritære Kasakhstan var heller ikke kampanjen beste øyeblikk. Norge har fått løfter om støtte fra Iran og Bahrain.

Når Norge nå har fått en plass blant de mektigste, må den plassen brukes godt. I en tid der autoritære ledere er på fremmarsj og antidemokratiske strømninger får økende oppslutning, har Norge nå fått en plattform som bør brukes med vett og mot.

Norges rolle bør her være å være en konsistent forsvarer av menneskerettigheter, folkerett og internasjonalt samarbeid. Dette er verdier som har vært viktig for Norge som et lite land i en stor verden, men som nå utfordres mer enn vi har sett på lenge.

Det krevende er at det nettopp er flere av de faste medlemmene i sikkerhetsrådet som står for denne utviklingen. Kina blir stadig mer aggressiv i å fremme sitt autoritære styresett som ideal og bruker betydelige ressurser til å få andre land til å følge deres linje, eller ikke våge å si dem imot.

Russland har ikke bare gått i en stadig mer autoritær retning nasjonalt, men de undergraver demokratier, manipulerer valg og polariserer den offentlige samtalen i andre land.

Samtidig har USA gått fra å være en prinsipiell forsvarer av menneskerettigheter og demokrati, til å gå til angrep på disse verdiene både nasjonalt og internasjonalt.

Dette skjer mens Storbritannia synes å ha mer enn nok med å håndtere sine egne utfordringer etter brexit, og fremstår heller ikke lenger som et land som er villig til å stå opp for felles globale verdier.

I dette ligger også Norges mulighet. Hver dag Norge går inn i sikkerhetsrådet vil være en dag Norge vil risikere å måtte ta en posisjon som utfordrer minst en av stormaktene. Det vil være veldig vanskelig å forholde seg nøytral eller holde hodet lavt.

Det er her det ikke bare er viktig å stå for noe og være konsistent, men det kan også være lurt. Det er som forsvarer av menneskerettigheter, folkerett og internasjonalt samarbeid Norge kan spille en rolle og gjøre en forskjell.

Det er nå vi skal vise hva som betyr noe for oss og hvem vi er. Det er en mulighet Raftostiftelsen håper Norge vil bruke!