Hjelp fra uventet hold

Folk foreslo å putte meg i en skiboks, pakke meg inn i bobleplast og stable meg i bagasjerommet.

Hva gjør man når man har høy feber, mangler bil og må reise en mil? Innsenderen søkte hjelp via en Facebook-gruppe. Illustrasjon: Gunnar Kvaal

Andrea Holst Olsvik

Da smittetallene steg som verst, følte jeg meg helt elendig. Jeg hadde feber, hodepine og en svært lite hyggelig tørrhoste. Min første innskytelse var at det måtte være korona.

Jeg jobber i helsevesenet og kjente en gryende panikk. I samråd med sjefen gikk jeg i hjemmekarantene.

Dagen etter følte jeg meg enda verre. Konklusjonen var klar: Jeg måtte testes.

Men hvordan i alle dager skulle jeg komme meg til sykehuset? Man skulle tro at dette kunne skje relativt knirkefritt, men for en som bor nesten en mil fra Haukeland og ikke har egen bil, var det en utfordring.

Buss var selvsagt utelukket på grunn av smittefaren. Taxi også. Ikke kunne eller ville jeg be noen kjøre meg og utsette seg for potensiell smitte.

Bedriftshelsetjenesten foreslo at jeg kunne gå til sykehuset. Jeg velger å putte det på kontoen for at hun ikke ante hvor jeg bodde. Jeg var rett og slett rådvill.

Jeg tror aldri jeg har takket noen så mange ganger før. Menneskeheten fikk en del plusspoeng av meg denne dagen, skriver Andrea Holst. Foto: Paul S. Amundsen

Fortvilet prøvde jeg meg på en siste løsning: Jeg skrev et innlegg i Facebook-gruppen «Corona-hjelp Bergen» og presenterte problemstillingen. Jeg fulgte med i både sjokk og vantro da responsen begynte å tikke inn. Utallige mennesker ønsket å hjelpe.

Noen foreslo å ringe 113. Dette drastiske middelet slo heldigvis langt flere bort som unødvendig ressursbruk.

Overraskende mange tilbød seg å kjøre meg, andre tilbød meg å låne bil. Ingen av disse forslagene fikk meg nærmere en løsning. Målet var jo å unngå å smitte noen.

Forslag av varierende seriøsitet fortsatte å rase inn: Å putte meg i en skiboks, pakke meg inn i bobleplast og stable meg i bagasjerommet, sykle en mil med 39 grader i feber. Om ikke annet, fikk forslagene meg til å dra på smilebåndet.

Jeg var i ferd med å lukke Facebook, stenge tråden og konkludere med at dette var en umulig oppgave, da en kommentar fanget oppmerksomheten min:

«Har du MC-hjelm?»

Selv om jeg ikke helt forsto hva denne damen ville frem til, ble nysgjerrigheten vekket i febertåken.

«Har du hjelm, så kan jeg kjøre deg på sykkelen min. Hvis du bruker maske, så er vi beskyttet av hjelmene og smitterisikoen er minimal».

Jeg måtte ta noen runder både med fornuften og fartsfobien min, før jeg innså at dette var det mest aktuelle forslaget.

Jeg bestilte time til testing.

Onsdag 18. mars kjente jeg nervene overdøve hodepinen, mens jeg spent ventet på denne kvinnen og samboeren hennes som skulle eskortere meg til Haukeland. De hadde sendt meg forberedelsesvideoer i forkant, slik at jeg skulle vite litt om hva som forventes av en passasjer på motorsykkel.

Det jeg husker best fra videoen, var et viktig råd på slutten: «Før du setter deg på en sykkel, må du tenke: Ville du lagt livet ditt i denne personen sine hender? Hvis nei: La være å sette deg på sykkelen.»

Målet var neppe å skremme meg, men jeg kjente på en viss nervøsitet. Jeg visste ingenting om dem som ut av det blå hadde tilbudt seg å kjøre meg.

Da gode råd var dyre for Andrea Holst (til v.), kom motorsykkelentusiastene Lisa Nilsen og Thomas Stadaas til unnsetning. Foto: Paul S. Amundsen

Et hyggelig par kom kjørende på hver sin store motorsykkel. Jeg, som ikke engang har sittet på en moped, bet tennene sammen og gjorde som jeg fikk beskjed om.

Hjelm og sykkeldrakt hadde de med til meg. Vi hilste på god avstand før jeg tok en maske godt over nese og munn og kvinnet meg opp. Jeg satte meg på sykkelen og holdt meg fast for harde livet.

Etter fem minutter innså jeg hvor utrolig mye krefter man har i hendene når man er lammet av frykt. Det motorsykkelhåndtaket har nok aldri kjent noen klamre seg til det på en slik måte før.

Sjåføren var tålmodig og forsiktig, og forsikret seg hele tiden om at jeg hadde det bra. Kanskje jeg kunne legge livet mitt i hendene hans?

Etter noe som føltes som et helt liv for meg og trolig rundt femten minutter for sjåføren, stavret jeg meg av sykkelen. Jeg stilte meg i den mest siviliserte køen jeg har sett siden jeg var i London.

Testen var unnagjort på få minutter, og jeg surret meg tilbake til syklistene som tålmodig sto og ventet på meg.

Armene føltes som spagetti, og jeg kalkulerte desperat over hvor mange minutter med krefter jeg hadde igjen. Men på turen tilbake innså jeg at armene ikke ville klare mer av min desperate klamring, og jeg slappet litt mer av. Da forsto jeg at det ikke skal altfor mye krefter til, for å ikke falle av en sykkel i fart.

Tilbaketuren var faktisk nesten hyggelig.

Sliten og uten snev av krefter igjen i armer eller øvrige muskler, takket jeg for hjelpen og kom meg i seng. Hjelmen hadde paret pliktoppfyllende satt i karantene i garasjen.

De ville ikke ha noe for innsatsen. De ønsket kun å være snille med en fortvilet kvinne i en kinkig situasjon. Jeg tror aldri jeg har takket noen så mange ganger før. Menneskeheten fikk en del plusspoeng av meg denne dagen.

Testresultatet kom neste dag. Det viste seg at jeg led av god, gammeldags influensa.

Jeg vurderer å prøve meg som passasjer på motorsykkel igjen en dag, men da uten feber og pusteproblemer.

Og kanskje ikke med en sjåfør jeg tilfeldigvis traff på internett.

Andrea Holst leverte et av de tre beste bidragene til BTs skrivekonkurranse, ifølge juryen. Foto: Rune Sævig

Denne teksten fikk 3. plass i BTs skrivekonkurranse «Historier fra pandemien». Her er juryens begrunnelse:

«Dette er ikkje tida for eg, dette er tida for vi», sa statsminister Erna Solberg seks dagar etter at Noreg vart koronastengd. Vi bur i eit land prega av høg tillit og sterk dugnadsånd. Denne teksten handlar om å få hjelp frå uventa hald når smittefaren er stor og gode råd er dyre. På ujålete vis og med stigande spenningskurve, klarar skribenten å festa grepet om lesaren med denne herleg humoristiske og nesten absurde forteljinga om kreativitet og dugnadsånd under koronaen.

De andre prisvinnerne trykkes i BT fredag og lørdag, og flere av bidragene vil bli publisert i BT i løpet av sommeren.

