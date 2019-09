En ubegripelig valgkamp

Hvor var politikerne i den aller viktigste miljøsaken for Vestlandet?

UBÅT: Det er ufattelig at krangel om bompenger skal skygge for faren for kvikksølvutslipp i våre nære kystområder, mener innsender. På bildet en lokal aksjon i Fedje som krevde heving av kvikksølvubåten U-864. Marit Hommedal / SCANPIX (arkiv)

Debattinnlegg

Erik Ahmer Tømrer, Morvik

For mindre enn 50 minutter siden

Valgkampen handlet om bompenger og atter bompenger. Vi ble dynget ned av utallige saker om bybane over Bryggen eller i tunnel, og om flyskam og kjøttskam.

Men hvor var politikerne – og ikke minst valgvinnerne Miljøpartiet De Grønne og de unge miljøaktivistene – i den aller viktigste miljøsaken for Vestlandet?

Har virkelig alle glemt at det utenfor Fedje ligger 67 tonn kvikksølv, som en gedigen tikkende miljøbombe? Kanskje har den begynt å lekke i dette øyeblikk?

Den unge svenske klimaaktivisten Greta Thunberg sier at huset har begynt å brenne, men ingen gjør noe med det. Det samme gjelder den gamle, tyske ubåten U-864.

Det er kostbart å heve ubåten, men sammenliknet med hva det koster å rette opp en miljøkatastrofe, er det småpenger. Det er for sent å redde Norges gode rykte dersom verden får vite at vi har latt kvikksølv lekke ut i et sårbart kyst- og havområde. Vil noen kjøpe oppdrettslaksen eller fangstene fra hav- og kystfiskerne våre da?

Det er ubegripelig at ingen politikere tok opp denne saken i valgkampen. Og det er spesielt skuffende at en statsminister fra Bergen og Vestlandet ikke ser alvoret. Det er ufattelig at krangel om bompenger skal skygge for faren for kvikksølvutslipp i våre nære kystområder.

I Norge finnes mer enn nok ekspertise og kompetansemiljøer til å heve ubåten. Saken har vært utredet mer enn nok.

Nå er det på tide at noen tar politisk lederskap. Jeg håper noen er tøff nok til å få fjernet den tikkende bomben fra kysten vår.

Publisert 20. september 2019 15:04