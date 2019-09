Jeg vil slå et slag for de små gleder

GLEDE: Du må ikke ha fyrverkeri og invitasjon for å glede deg over noe, skriver Philip Steen (17). Privat

Debattinnlegg

Philip Steen Elev, Nordahl Grieg videregående skole

Hvorfor er det slik at det er litt negativt og kanskje litt barnslig å glede seg over de små tingene i hverdagen?

«Små gleder» snøfter noen voksne når jeg gleder meg over det som kanskje er bagateller. Akkurat som mitt lille gledesutbrudd ikke er godt nok. For lite. For dumt?

Små gleder er visst noe negativt. Noe barnslig?

Men det er jo ikke det. Det er positivt å ha små gleder.

Hverdagsgleder. Det lille glimtet som får deg til å smile.

Le. Humre litt for deg selv, kanskje.

Kanskje bare smile lurt for deg selv.

Eller:

Kose deg over små gleder sammen med andre. Slik at små gleder blir litt større også.

Slik at dagen blir bedre. For vi ønsker vel alle å ha det fint?

Det trenger ikke være julaften, bursdag eller en fest. Du må ikke ha fyrverkeri og invitasjon for å glede deg over noe. Det er de store gledesdagene for de fleste. De kommer. Men vi trenger ikke jakte etter dem. Er det ikke sånn at du blir skuffet da? Blir du ikke sliten?

Du glemmer litt å nyte det som skjer her og nå. Du jager etter de store gledene. Det perfekte. Det som ikke er barnslig. Men godkjent glede? Blir ikke det litt stressende, da? Og kanskje du blir skuffet.

Fordi du gleder deg til noe å glede deg over?

Så skjer det noe. Og det du gledet deg til, forsvinner.

Nei, jeg vil slå et slag for de små gleder. Det som gjør hverdagen bedre.

For meg er det kanskje en tunnel på en motspiller når jeg spiller fotball.

En litt overraskende god karakter i matte. Ingen applaus, men en liten glede. Et lurt smil over at dette var en liten opptur.

Le godt og høyt av en morsom film på YouTube.

Min lillesøster som sier noe helt merkelig for å slippe å legge seg.

Min far som går på trynet rett i kunstgresset når han skal imponere med dribling ...

... og ansiktet hans når han reiser seg og later som om han ikke fikk vondt.

Å våkne klokken 06.00 om morgenen. Se på klokken og med et fornøyd smil vite at du kan sove litt mer enn en time til.

Le litt med kompisene mine når de sier noe dumt.

Le litt av meg selv når jeg sier noe dumt.

Føle samhold uten at det er en fest. Bare være sammen med venner og slappe av. Få energi.

Det er det jeg kaller de små gleder.

Jeg kan også kalle det for hverdagsmedisin.

Slik at dagene blir bedre.

Ikke så sykt seriøst alltid.

Og kanskje du også kan bidra med å gjøre dagen bedre for andre – om du også lærer deg å sette pris på de små gleder?

Publisert 26. september 2019 20:20