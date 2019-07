Alkohol til sjøs er farligere enn du tror

UFORUTSIGBAR: I snitt har hver femte som omkommer på sjøen promille. Derfor er det verdt å minne om at sjøen kan være uforutsigbar, skriver Randi Hagen Eriksrud. byoutline Scanpix

Randi Hagen Eriksrud generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til

Mindre enn 2 timer siden







Nordmenn er sjøfolk. Vår kyst er lang, og til alle tider er det fra havet vi har høstet ressursene vi trenger. Men «havet gir og havet tar» – det var et kjent mantra i generasjonene før oss. Den realiteten er det mange som glemmer nå som sommeren er her og båtlivet lokker.

Fortsatt tenker nok mange at sjansen er størst for å omkomme i uvær på det store, ville Atlanterhavet. Men i dag skjer de fleste båtulykkene i sommerhalvåret. De skjer der vi føler oss tryggest. Relativt nærme land, som innaskjærs eller ved kai.

Og det skjer ikke bare med Fisherman’s Friend-mannen, men også med oss. Båtfolk på sommerferie med moderne utstyr til å hjelpe oss å navigere. Det betyr at altfor mange av oss undervurderer risikoen ved å kjøre båt. Det gjelder særlig når vi drikker alkohol.

INNSENDEREN: Randi Hagen Eriksrud er generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Båt- og badelivet her til lands er på topp om sommeren. Det er da solen varmer, og vannet er deiligst. Vi elsker de lange og lyse sommerdagene som byr på ubekymrede stunder sammen med venner og familie.

Det er også en tid vi drikker mer alkohol enn ellers. Da er det viktig å ha med seg risikoen det innebærer. Selv lav promille har en negativ virkning på egenskapene du trenger for å føre båt. Og for egenskapene du trenger for å overleve en eventuell ulykke.

Dette vet vi – hvorfor foretrekker da hver femte av oss alkohol som drikke på båttur?

Les også Randi Hagen Eriksrud: Ikke gi alkoholen adgang til tribunen!

Alkohol gjør at du blir dårligere til å oppfatte situasjoner og bruker lengre tid på å reagere. Det gjør det vanskeligere å oppdage kajakkførere og andre småbåter som dukker opp bak en holme, eller å oppdage et skjær i sjøen.

Med promille øker også viljen din til å ta sjanser. I tillegg påvirker alkoholinntak balanse og koordinasjon, noe som øker sannsynligheten for at du ramler over bord.

Fall i vannet er en stor risiko på sjøen – og som alle badepyser vet, kan det være vel så kaldt langs den norske sommerkysten som i Atlanterhavet.

Når ulykken er ute og du havner i vannet, forvandles alkoholen fra å være en hyggelig drikk til din aller verste fiende. Selv med lav promille blir kroppens evne til å regulere temperaturen satt ut av spill. Har du drukket, vil derfor tiden du klarer å overleve i vann reduseres kraftig.

I tillegg til at du blir nedkjølt fortere, vil promille føre til at du har dårligere forutsetninger for å berge deg selv. Svømmetakene blir slappere, evnen til å løse utfordringer dårligere, og du har lettere for å miste bevisstheten. Dette er grunnen til at berusede svømmetak kan være livsfarlige.

Havet gir, og dessverre er det fortsatt slik at havet tar. I snitt har hver femte som omkommer på sjøen promille. Derfor er det verdt å minne om at sjøen kan være uforutsigbar. Vi må ikke undervurdere farene. Et klart hode er en viktig forutsetning for å nyte det deilige sjølivet, uten å risikere at sommeren ender i tragedie.

Publisert 12. juli 2019 12:17

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg