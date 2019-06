Mammakroppen 2019

Å ha sixpack dager etter fødsel er unntaket, ikke regelen.

NYBAKT MAMMA: Dette er meg, tre dager etter fødsel med barn nummer to, skriver Christine Lystrup. byoutline Privat

Christine Lystrup Bergen

Under en graviditet skjer det store endringer i kroppen. Vi går opp i vekt. Magen strekker seg. Noen får strekkmerker. Disse endringene er vanlige, og etter fødsel tar det tid for å komme tilbake til normalen igjen.

I sosiale medier får vi se mødre som har flat mage én uke etter fødsel, mødre som smekker tilbake til de gamle buksene på null komma niks og som mestrer mammarollen på strak arm. Presset kan være stort under og etter graviditet, og i barseltiden.

Selv jobber jeg med utendørstrening, og møter mange mødre som kjenner på presset med å komme i form på kort tid. Og jeg blir så lei meg når jeg hører flotte barselmammaer skamme seg over kroppen sin bare dager og uker etter fødsel. Derfor vil jeg både dele bilder og noen ord med dere.

Dette er meg, tre dager etter fødsel med barn nummer to.

Det var stort å få lov til å bli mamma igjen. Jeg gledet meg over det nye familiemedlemmet. Og så så jeg dette bildet og ble ordentlig skuffet over meg selv. Jeg var jo skikkelig tjukk! Jeg tenkte at den digre magen og de store overarmene var kommet for å bli.

Men dere: Det er lov å være barselmamma. Hvile etter fødsel, bli kjent med baby og la kroppen komme seg igjen uten å kave med hvordan kroppen ser ut.

Når du er på bena igjen, når det er gått litt tid og når du har overskudd til å ta fatt på fysisk aktivitet og trening igjen, ja, da går det seg til. Det er helt normalt å ha stor mage den første tiden etter en graviditet. De aller fleste bruker noen uker for at magen skal trekke seg sammen igjen. Det tar tid. Å ha sixpack dager etter fødsel er unntaket, ikke regelen.

Magen min forsvant etter noen uker med hvile og trilleturer. Da kroppen hadde hentet seg inn igjen, kunne jeg også begynne å trene igjen.

Kjære nybakte mamma. Du er fin nok. God nok. Det nye familiemedlemmet synes du er helt perfekt. Varm. Myk. Trygg. For det lille barnet er du alt! Tenk på det.

Gi deg selv lov til å hvile, bli kjent med det nye barnet og samle overskudd de første ukene etter fødsel. Så kan du komme i gang med trening i eget tempo når du kjenner deg klar. Kroppen har brukt over 9 måneder på å bære frem barnet, og det vil også ta litt tid før du er tilbake der du var.

