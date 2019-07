Send Trump til Mars!

UT I VERDENSROMMET? President Donald Trump ivrer for å sende amerikanske astronauter til Mars. Innsenderen mener han bør bli med på ferden selv. Bildet ble tatt i 2017, i forbindelse med en ny plan for amerikansk romfart. byoutline Reuters / NTB Scanpix (arkiv)

Stig Stellberg Nesttun

Mindre enn 2 timer siden







«Hæren vår tok over flyplassene, den gjorde alt den måtte gjøre», sa Trump i talen sin på nasjonaldagen 4 juli. Han viste til hvordan den amerikanske revolusjonsarmeen gjorde stadige fremskritt i juni 1775, i kampen for uavhengighet fra britene.

NESTE MÅL: Den røde planet, Mars. Illustrasjon: Shutterstock

Amerikanske presidenter lyver ikke, i hvert fall ikke Donald. Derfor må det nå sjekkes om det virkelig medfører riktighet at Wright-brødrene foretok verdens første flyging i 1903.

Fredag spekulerte Washington Post i at Trump slet med å lese det som sto på teleprompteren. Donald fastholder på sin side at han kunne talen så godt at han klarte å holde den uten teleprompteren. Det tror jeg ham på, ifølge han selv er han nærmest verdensmester i husk.

Det eneste han ikke husker, er navnet på legen som klarte å gjøre ham så plattfot at en annen amerikaner måtte ta hans plass i det militære. På den måten delegerte han også det å kjempe for amerikanske verdier til andre.

Donald viser i intervjuer også til at klimakrisen ikke er en krise, men en syklus. Akkurat nå går ting ned, men seinere vil de begynne å gå opp, ifølge hans vitenskapelige vurderinger. Analysen er sannsynligvis tuftet på det havet av bøker han har lest om emnet.

En mann for fremtiden som virkelig viser vei. Nå vil han til Mars. La oss håpe han lykkes raskt. Dersom Donald blir den første som setter sine ben på Mars, vil det for ham som menneske være et stort skritt.

Dersom han kun blir utstyrt med enveisbillett, vil det i tillegg bli et enormt skritt for menneskeheten.

Publisert 12. juli 2019 07:41

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg