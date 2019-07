Bybanens miljøgalskap

De tok huset vårt. Hogde ned trærne mens fuglene ennå var travelt opptatt med å mate sine små.

HOGST: Utbyggingen av Bybanen raserer nærmiljøet i Fløen, mener innsenderen. byoutline Kjersti Sandvik

Kjersti Sandvik Fløen-beboer

Mindre enn 20 minutter siden







De fyller Bergens store lunge med steinmasser. De kommer med gravemaskiner i hagene.

Der folk plantet blomster og poteter, med streng beskjed om ikke å grave mer enn i overflaten, fordi det under jorden lå spor etter Alrekstads beboere for flere tusen år siden, er det i dag sørpe og hjulspor fra tunge anleggsmaskiner.

De sier de gjør det for miljøets skyld. Plutselig var det ikke nødvendig lenger å bry seg med et gammelt ildsted.

Les også Stor BT-reportasje fra 2017: «Fortettingens skyggeside»

Jeg ser ut vinduet mitt. For noen dager siden så jeg ned på en grønn vegg og våknet til fuglelivet i trærne. Nå våkner jeg til gravemaskiner. Forbigående, sier bybanetilhengerne. Noen egg må tross alt knuses for å lage en omelett.

Ja, men hvis du skyter alle hønsene, tetter igjen rugegropene og bygger en ny, moderne hønsegård på ruinene av den gamle, er det nødvendigvis fremskritt?

KASTES: Velfungerende hvitevarer havner i containere. Beboerne fikk ikke lov til å ta med seg disse da de skulle flytte, skriver innsenderen. byoutline Kjersti Sandvik

I dag gikk jeg en tur for å se med egne øyne hva jeg hadde hørt. At velfungerende kjøleskap, komfyrer og kjøkkenvifter havner i containere. Vi som bodde i husene, fikk ikke lov til å ta med oss dette da vi måtte flytte. Både vi og naboen hadde helt nye kjøkken. Vi spurte om å få lov til å ta dem med oss, men nei. Nå ser vi hvor de havner.

Jeg har problemer med å svelge Bybanens store miljøløfte.

Det er ikke synd på oss. Vi trives i vårt nye hus. Men det er synd for miljøet. Det er synd at politikerne ikke setter seg godt nok inn i så store saker, før de sier ja til å rasere velfungerende boliger og rykke folk opp fra sine hjem.

Dette gjør de uten å ha penger på konto. Som en bortskjemt unge syter de og klager på regjeringen som ikke gir dem pengene de trenger, for å brøyte seg gjennom fjell, gå under hus som står på sandbanker. Dette er ikke bybane, det er undergrunn.

For å innhente noen statlige kroner og få et grønt stempel, skal en sykkelautostrada bygges rett utenfor en husrekke fra 1700-tallet. Tolv meter opp i luften. Syv meter brei. Rett utenfor stuevinduet til dem som tidligere så ned på Store Lungegårdsvannet. Galskapen koster over syv milliarder kroner.

MÅ BORT: Flere hus skal rives i forbindelse med utbyggingen av bybanelinjen til Fyllingsdalen. byoutline Kjersti Sandvik

Det er noe sykt, noe galt, med et samfunn som i miljøets navn raserer nærmiljøet på denne måten – og blir trodd på at det er et miljøprosjekt. Det finnes alltid en annen vei. Det var alternative traseer.

Folk ser det de vil se og overser fakta.

«Sammen om miljøløftet» står det på en stor plakat ved AdO Arena. Dessverre henger Bybanen utbyggings miljøløfte verken sammen eller på greip.

Publisert 7. juli 2019 20:00

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg