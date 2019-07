Bybanen redder verdensarven

Bryggen har i dag et stort miljøproblem med trafikkslummen i front.

TRAFIKKÅRE: Historien om nyere byplanlegging i Bergen har vist at Bybanen er blitt vårt mest effektive verktøy for å byfornye og gi bedre plass på veien til nyttetrafikk, mener Tom Skauge. byoutline Marita Aarekol

Tom Skauge 1.-nestleder i Naturvernforbundet i Hordaland

For noen år siden hadde jeg gleden av å festspillsynge utenfor Bryggen med Fyllingsdalskoret. Vakker sang som vanlig.

Det var imidlertid et skår i gleden. Sangen bar ikke særlig langt. Jeg hadde problem med å høre mine korvenner i tenorrekken som sto sammen med meg.

Det var ikke lyden fra bølgeskvulp i Vågen eller en turisttsunami som forstyrret.

Det var biltrafikken over Bryggen med privatbiler, lastebiler og busser som la et forurensende lydteppe over fasaden på Bryggen.

Bryggen har i dag et stort miljøproblem med trafikkslummen i front. Vi håper Stiftelsen Bryggen kan bruke all sin kraft for å fjerne biltrafikken.

Stiftelsen Bryggen har i lang tid ytret motstand mot Bybane foran Bryggen. I leserinnlegg i BT 3.7.19 fortsetter fagutvalget for stiftelsen sin motstandskamp.

Denne gangen kritiserer de arkitektprogrammet som skal gi en best mulig løsning for verdensarvstedet Bryggen, befolkningen og et klimavennlig kollektivtilbud.

Historien om nyere byplanlegging i Bergen har vist at Bybanen er blitt vårt mest effektive verktøy for å byfornye og gi bedre plass på veien til nyttetrafikk.

Bryggen har hatt vel 10.000 biler hvert døgn i en årrekke. Ingen har klart å fjerne biltrafikken.

Med Bybanen kan vi fjerne trafikkslummen foran Bryggen. Stillegående arealgjerrige bybanevogner erstatter dagens støyende og lite estetiske biltrafikk.

Dersom vi får rask utbygging til Sandviken kan kollektivtilbudet der bli så bra at mye lokalskapt biltrafikk over Øvregaten faller vekk.

Fagpanelet er bekymret for havnivåstigning som kan gi årlig flom over Bryggen fra 2040.

Det er vi alle. Bryggen og en rekke næringsbygg i sentrum ligger svært utsatt til.

Bybanen har imidlertid en stor fordel som ikke Bryggen eller virksomhetene rundt Vågen har. Bybanen kan stoppe i hver ende dersom vannet flommer opp, slik den også kan gjøre på 17 mai.

Det kan være behov for å forbedre flomvern i sentrum, dersom likegyldigheten for klimakrisen fortsetter. Men en trasé for Bybanen foran Bryggen er blant de siste installasjonene i sentrum som er utsatt.

Når kan vi forvente at Stiftelsen ser at arkitektforslagene for Bybanen gjennom sentrum nå gir den beste garantien for at Bryggen som verdensarv blir respektert?

Publisert 7. juli 2019 20:17

