De dyrebare barna

Hva om barna i flyktningleirene var våre?

Publisert Publisert Nå nettopp

Innsenderen skriver at det er skammelig at vi ikke gjør mer for barna i flyktningleirene. Dette bildet er fra Moria-leiren på Lesbos i Hellas. Foto: Elias Marcou / Reuters / NTB scanpix (arkiv)

Debattinnlegg

Anne-Lise S. Harsem Ørstavik Ørsta

Det er stor skam at vi ikke gjør mer for barna i flyktningleirene. I disse dager snakkes det bare om koronaviruset. Ikke et ord på tv-kanalene på flere uker når vi vet at barna får for lite mat, ofte er uten sko og varme tørre klær.

De fryser! Hva om de var barna våre?

Foreldrene er mennesker som deg og meg. De elsker barna sine og lider for uføret de er kommet opp i. De har flyktet fra krig og død for å redde livet til de som er alt for dem.

Og vi som kan gjøre mer for disse menneskene, gjør det ikke. Jeg skammer meg! Vi kunne ha hjulpet mange om viljen var der, men snart er det for sent på grunn av vår usynlige fiende, viruset.

I landet vårt bor mange som har fått opphold. De er flotte mennesker som står på med skole og arbeid og blir integrert i landet vårt.

Dette er ikke bare prat fra min side. Jeg kjenner flyktninger fra de første som kom fra Vietnam og Sri Lanka. Jeg har vært hjelpeverge for fire flotte gutter fra Afghanistan og mye mer.

Vi blir ikke fattigere av å hjelpe. Det er lykke å hjelpe et medmenneske.