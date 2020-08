Å redde bedrifter er å redde arbeidsplasser

Hjelp til bedrifter under koronakrisen er en vaksine mot årsaken til ulikhet.

Å redde bedrifter betyr at vi også redder arbeidsplasser, skriver Tom-Christer Nilsen (H). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tom-Christer Nilsen Stortingsrepresentant (H)

Eigil Knutsen (Ap) påstår i BT 24. august at koronatiltakene er gavepakker til bedrifter og eiere som ikke hjelper vanlige folk. Han hevder også at de 10 prosent rikeste eier 60 prosent av all formue i Norge. Begge deler er feil.

Når bedrifter får lønnstilskudd og hjelpes av koronatiltak, er det arbeidernes lønn og arbeidsplassene vi redder. I all formue må vi også ta med fellesskapets formue.

Hjelp til bedrifter under koronakrisen er en vaksine mot årsaken til ulikhet: jobb eller ikke. Tiltak som sikrer bedriftene, trygger arbeidsplassen. Det er mye bedre enn å bare sørge for at trygderegningen blir større.

Det vises til formuesstatistikk, men to år er borte fra tallene. De er viktige. De sier noe om hvorvidt politikken til denne regjeringen har gitt større forskjeller eller ikke. Svaret er at for to av tre indikatorer, viser tallene at ulikheten har gått ned fra 2015 og frem til 2018.

En kan dermed ikke si at politikken de siste år har gitt større forskjeller. I årene fra 2008 til 2013, med rødgrønn regjering, steg derimot ulikheten alle år, unntatt under finanskrisen. Kanskje virker målrettet skattelette bedre enn pennestrøk.

Det er stor verdi i små forskjeller. Derfor er det bra at det siden 2015 har gått rett vei.

Norge er et annerledesland i formuesfordeling. Det offentliges nettoformue er cirka 10.000 milliarder, og privates er cirka 7100 milliarder (2018).

Det vil si at nær 60 prosent av all formue i Norge eies av oss alle, fattige som rike. Det reflekteres ikke i de vanlige indikatorene. Det gjør heller ikke verdien av offentlige tjenester.

Selv om en ikke tar med verken fellesskapets formue og verdien av offentlige tjenester, er Norge et av de landene i verden med minst forskjeller, og i årene 2015–2018 har de gått ned.

Det er en dårlig idé å øke formuesskatten som du må betale uansett overskudd eller underskudd. Eiere må ta ut penger fra bedriftene for å betale skatt. Mange bedrifter har underskudd nå. Å tvinge mer penger ut av dem, vil koste arbeidsplasser.

Det viktigste vi gjør nå, er å stoppe smitten. Det nest viktigste er å redde arbeidsplasser, gjennom å redde bedriftene.