Året som endra Noreg

1972 var eit avgjerande år i norsk historie.

Kvifor var homofil sex forbode i Noreg heilt til 1972? Professor Jørn Øyrehagen Sunde sett forbodet inn i ein historisk kontekst. Illustrasjon: Shutterstock/BT

Debattinnlegg

Jørn Øyrehagen Sunde Professor ved Institutt for offentleg rett, Universitetet i Oslo

Det året kom det norske oljeeventyret verkeleg i gang med store oljefunn på Ekkofisk, og Oljedirektoratet og Statoil vart oppretta.

Men det var ei anna hending i 1972 som endra Noreg enno meir enn olja, og som vil få konsekvensar mykje lenger fram i tid: straffelova av 1902 vart endra.

Straffelova av 1902 vart endra mange gonger før ho vart erstatta av ei heilt ny lov i 2015. Endringane i 1972 var likevel spesielle. Då vart minstestraffa for sal av narkotika heva, og forbodet mot homoseksualitet og sambuarskap oppheva.

Ein kan sjå desse endringane i straffelova som startskotet på sekulariseringa. For med dei forlét ein synet på familie som hadde prega samfunnet sidan reformasjonen på 1500-talet, og staka ut ein heilt ny kurs.

Det var opphevinga av forbodet mot homoseksualitet som var mest kontroversielt. I villniset av moralske og psykologiske argument kan ein skimta årsaka: Homofili var familiefiendtleg.

Ein meinte at homofili òg hadde mange andre skadelege verknadar. Ein meinte at homofile vart asosiale og lite dugande samfunnsindivid, men at med rett behandling kunne truleg 30 prosent av dei homofile reddast inn på den heterofile veg slik at dei fekk eit betre liv.

Men det er det familiefiendtlege som går att som underliggande grunngjeving for straffeforfølging av homoseksualitet frå reformasjonen og fram til 1972. På mange måtar var reformasjonen ein familierevolusjonen. For med den vart familien sjølve instrumentet som sikra alt frå individuell frelse til samfunnsutvikling, der dei to tinga hang saman.

For innan familien sine trygge rammer fekk barn oppseding, som i praksis vil seia at dei lærte moral, handverk og næringsverksemd, og å lesa og skriva. Slik vart dei ein god neste – som i praksis vil seia at dei bidrog til samfunnsbygging og økonomisk vekst – og dei vart frelst.

Jørn Øyrehagen Sunde

Dette var ikkje berre religiøst tankespinn, men ein realitet. Difor fremja òg dei fyrste samfunnsøkonomane på 1700-talet, kalla kameralistar, den protestantiske familiepolitikken.

Seksualitet og barneavling måtte haldast innan ekteskapet, fordi då fekk barn best oppseding, og bidrog mest til samfunn og økonomi. At Statistisk sentralbyrå har laga statistikk på kor mange barn som vert født utanfor ekteskap heilt fram til våre dagar, skuldast overtydinga om at dette var ein faktor som påverka samfunnsøkonomien.

Ut frå ein slik logikk skulle jo homoseksualitet vera ufarleg – den føregjekk for så vidt utanfor ekteskap, men den produserte ikkje barn. Men det var det som var så vederstyggeleg: Sex utan barneavling som føremål.

Den sprenglærde Johan Ernst Gunnerus, biskop i Trondheim på midten av 1700-talet og tidlegare universitetslærar i Jena i Tyskland, hevda til dømes at personar over fruktbar alder ikkje skulle få lov til å gifta seg. Årsaka var at ekteskap ville legitimera at dei kunne ha seksuell omgang sjølv om dei ikkje kunne få barn.

Korleis penetrering vart ei form for sakrament og familiepolitikken sin heilage gral, ser ein av korleis homoseksualitet vart handsama i lov og rettspraksis utover på 1800-talet. Frå eit generelt forbod mot homoseksualitet, vart dette spesifisert til å gjelda penetrering.

Dette er bakgrunnen for at forbodet mot seksuell omgang mellom kvinner vart oppheva, og for at utuktig omgang mellom menn, som til dømes gjensidig onanering, ikkje lenger var straffbart. Homoseksuell penetrering var derimot ei handling som vart forstått som ei form for avsverja familien, og den skulle straffeforfølgjast.

I 1972 meinte ein at homoseksuelle vart asosiale og eit lite dugande samfunnsindivid som trengde behandling. Men kvifor var dei ikkje lenger eit trugsmål mot familie og samfunn, men berre mot seg sjølv?

Som alt sagt, vart forbodet mot sambuarskap oppheva samstundes som forbodet mot homoseksualitet. Det var ikkje fordi det på denne tida vart fødd mange barn utanfor ekteskap. Det skjedde først etter lovendringa: Frå 1975 var 10 prosent av alle barn fødd utanfor ekteskap, frå 1985 var talet 25 prosent, og frå 1995 var det 50 prosent, og det har det vore sidan.

Opphevinga av forbodet mot homoseksualitet og sambuarskap i 1972 kom ikkje fordi familiekonstruksjonane hadde endra seg, men fordi dei var i ferd med å endra seg. Med prevensjonsmiddel som kondom, var penetrering i ferd med å gå frå den heilage gral til eit glas vin til maten.

Omfattande skulegang og framveksten av barnehagar gjorde at staten gav rammer for barn i tillegg til familien. Samstundes var det vanskeleg for familien åleine å verja seg mot det nye trugsmålet som vaks fram mot at barn ikkje vart dugande samfunnsindivid: Narkotika.

I 1965 handsama norske domstolar 5000 straffesaker i året. 50 år seinare var talet nesten 70.000, mange av dei knytt til narkotikabrotsverket.

Sett på spissen kan ein hevda at staten sitt straffesystem vart i 1972 vendt mot narkotikabrotsverket i staden for homoseksualitet og sambuarskap som trugsmål mot familien, og dermed samfunnet.

For mange både i 1972, og i ettertid, var opphevinga av forbodet mot homoseksualitet og sambuarskap byrjinga på eit moralsk forfall og ei avkristning.

Men sekularisering er ikkje amoralsk eller antireligiøs. Med sekularisering tek moral berre andre former, og religion får ein meir privat enn offentleg rolle for å mogeleggjera sameksistens av personar med liknande verdisyn trass mange andre ulikskapar. Dette ser ein av at sekulariseringa har styrkja familien.

Det ein lenge var redd, var altså at dersom ein ikkje straffeforfølgde homoseksuelle, ville dei visa veg og gjera seksuell omgang til ei lyst som gjorde at folk nytte sex og skydde pliktene med å få og oppdra barn.

Men kva har homokampen dreidd seg om dei siste tiåra? Homofile har ikkje berre ønskt å straffefritt ha seksuell omgang, slik dei fekk i 1972, men å kunna gifta seg og få barn. Homokampen har dreidd seg om retten til familie. Det same gjeld sambuarar – dei har kjempa for retten til same rammer rundt familielivet som dei som er gift.

I tillegg til at homofile og sambuarar har kjempa for retten til familieliv, har staten tatt meir ansvar for familien gjennom kriminalisering av ekteskapsvaldtekt og vald i nære relasjonar, i tillegg til den omfattande kampen mot narkotikabrotsverket.

Opphevinga av forbodet mot homoseksualitet og sambuarskap, og hevinga av minstestraffa for sal av narkotika i 1972, var dermed ikkje slutten for vern om familien, men byrjinga av nye former for vern.

Trugsmålet mot familien i vår tid kjem heller av økonomiske og sosiale rammer som ikkje har noko med homofile og sambuarar å gjera.