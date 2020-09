Høyreekstremismen er den virkelige trusselen

Rolf Erik Scotts uttalelser i BT er både oppsiktsvekkende og skuffende.

Publisert Publisert Nå nettopp

Innsenderne reagerer sterkt på dette innlegget fra Rolf Erik Scott (Folkeaksjonen nei til mer bompenger), som sto i BT tirsdag. Foto: Faksimile, BT 1. september

Debattinnlegg

Sofie Marhaug (R), Diane Berbain (SV) og Reidar Staalesen (Ap) Bystyrerepresentanter, Bergen

Rolf Erik Scott fra FNB tegner i BT 1. september et fiendebilde av en sensurorientert og voldelig venstreside, som vi overhodet ikke kjenner oss igjen i.

Både Ap, SV og Rødt forsvarer ytringsfriheten og tar avstand fra voldsbruk. At Scott antyder at partiene som er bygget på arbeiderklassens tillit, er avhengig av kaos, skulle vi likt å se dokumentert.

Vi ønsker oss ikke en politisk unntakstilstand, slik vi ser tendenser til andre steder i Europa. Derfor er det viktig for partiene på venstresiden å sørge for sosial og økonomisk trygghet, og samtidig kjempe mot vold, hat og rasisme. Vi frykter de politiske konsekvensene dersom Scotts feilaktige fremstilling får dominere, der venstresiden og innvandringsbefolkningen stemples som voldelige.

Det ville være et virkelig nederlag for både ytringsfriheten og rettsstaten for øvrig.

Les også Scotts innlegg: «Ønsker venstresiden et voldelig høyre?»

Videre tar Scott organisasjonen Sian i forsvar. Med klar adresse til venstresiden skriver bystyrerepresentanten om hvordan «deler av det politiske liv» i Bergen «stempler meningsmotstandere som rasister».

Det er helt korrekt å peke på den uttalte rasismen til Sians talspersoner. At Scott velger å forsvare organisasjonen og deres hatefulle turné, er dessuten merkelig, hvis man skal ta hans bekymringer for kaotiske tilstander på alvor: Formålet til Sian er åpenbart å provosere og egge til konflikt.

Sians leder Lars Thorsen er en av få nordmenn som er dømt for å spre hat. Terskelen for å bli dømt for dette er faktisk svært høy. Sians talskvinne Fanny «Anna» Bråten skriver på Facebook at kanskje må landet slippe ut Anders Behring Breivik «så vi får ryddet opp i elendigheten». Hun skriver også at «får jeg valget mellom en muslim og Breiviken, tar jeg ABB», med klar henvisning til den høyreekstreme terroristen som tok livet av 77 av våre kamerater.

Høyreekstremismen er på fremmarsj verden over. Personer med høyreekstremt tankegods gjennomfører drap, terror og angriper institusjoner. Både for venstresiden og troende muslimer utgjør disse en høyst reell trussel.

Vi fra venstresiden tar tydelig standpunkt mot rasisme og organisasjoner som livnærer seg på hat og fremmedfrykt. Dette skulle vi ønske alle partier gjorde.

Det er mange som lar være å engasjere seg i kampen mot høyreekstremisme eller som til og med fremstiller begge parter som «like ille». Men Scott fra FNB har en annen innfallsvinkel: Han fremstiller det som om venstresiden er verre enn Sian – en organisasjon med talspersoner som uttrykker støtte til norgeshistoriens kanskje dødeligste terrorist.

At en bystyrerepresentant fra FNB går så langt i å forsvare høyreekstremistene i Sian, er både oppsiktsvekkende og skuffende.