– Uforståelig at regjeringen kun velger å gi råd om bruk av munnbind i Oslo og Indre Østfold

Busser og bane i Bergen går stappfulle, og det før arbeids- og skolereiser er tilbake til normalt nivå etter sommerferien, skriver SVs Marcos Amano.

Marcos Amano skriver at «manglende bruk av bunnbind er like skjødesløst som å erklære land med høyere smittepress enn Norge som «grønne»». Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Marcos Amano Vara til bystyret for Bergen SV

Vi har ingen å miste, og alt å tjene, på å holde smittetallene nede og situasjonen under kontroll. Nyere meldinger tyder også på at det er mulige alvorlige langtidskonsekvenser av covid-19 også for dem som blir mildt rammet av viruset.

Økningen i smittetilfeller nå på sensommeren bekymrer. Lite inngripende tiltak, som bruk av munnbind på kollektivtransport, kjøpesenter og andre steder der avstand er vanskelig å opprettholde, bør ikke stå ubrukt i arbeidet for å stoppe en ny oppblomstring og påfølgende potensiell nedstengning av samfunnet.

Det er uforståelig at regjeringen kun velger å gi råd om bruk av munnbind på kollektivtrafikk, og da begrenset til i Oslo og Indre Østfold. Busser og bane i Bergen går stappfulle, og det før arbeids- og skolereiser er tilbake til normalt nivå etter sommerferien. Vi har aktiv smitte i befolkningen, selv om den heldigvis er på et lavere nivå enn i Oslo og Indre Østfold.

Marcos Amano, vara til bystyret for Bergen SV. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Ifølge Folkehelseinstituttets siste vurdering gir munnbind en beskyttelseseffekt på 40 prosent for den som bærer det, og det beskytter effektivt personer som er smittet uten å vite det selv fra å smitte andre. Nå har helsemyndigheter og regjering tydeligvis snudd og mener at munnbind har effekt.

Det å ikke gi et tydelig råd om bruk av munnbind på kollektivtrafikk i storbyene og andre steder med trengsel fremstår like skjødesløst som å erklære land med høyere smittepress enn Norge som «grønne», og å åpne opp for karantenefri innreise til Norge på et altfor tidlig tidspunkt.

I dag valgte byrådet å innføre et forbud mot private forsamlinger på mer enn 20 personer. Da stiller jeg meg undrende til at byrådsleder Roger Valhammer ikke samtidig kommer med et tydelig råd til befolkningen i Bergen om å bruke munnbind på kollektivtrafikk og andre steder der det ikke er mulig å opprettholde trygg avstand til andre. Det ville vært interessant å vite hvilken vurdering som eventuelt ligger bak at byrådet ikke valgte å gjøre nettopp dette.