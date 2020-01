Knut Arild Hareide, jeg har en utfordring til deg

Tenk hvis vi endelig får en samferdselsminister som krever mer sykkelvei, og ikke kun har fokus på høy fart og motorveier!

MÅ SATSE: I 2020 er det flere store viktige samferdselssaker på gang i Bergen, skriver byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Tuva Åserud

Debattinnlegg

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Hva kan Bergen gjøre for å kutte utslipp av klimagasser? Det finnes et langt og et kort svar på dette. Det ene svaret innebærer en lang liste, alt fra å redusere husholdningsavfall til å bygge mer bybane.

Det korte svaret er å få ned trafikken. Her finner man de største utslippene og kutt vil redusere utslippene allerede i morgen.

På et møte i regi av Bergens Tidende forrige uke ble jeg spurt om hva jeg som ønsker meg aller mest som klimabyråd. Svaret var selvsagt: En samferdselsminister som forstår klimautfordringene.

En minister som vil stå sammen med Bergen og hindre nedbygging av naturen. En minister som vil gi innbyggerne bedre plass, bedre luft og mindre støy. Kort sagt: En minister som vil samkjøre med både lokalt folkevalgte og innbyggerne, ikke overkjøre dem.

Fredag gikk kanskje drømmen i oppfyllelse. Knut Arild Hareide fra KrF, vår nye samferdselsminister, har vært tydelig på at klima er viktigst. Retorikken er som hentet rett fra Greta Thunberg: «Det er alvor nå», skrev han på Facebook da han ble utnevnt. Men ord må følges opp med handling. Heldigvis for Hareide kan han handle fra dag én.

I 2020 er det flere store viktige samferdselssaker på gang i Bergen. Byvekstavtalen, hvor den forrige samferdselsministeren var så opptatt av bompenger at det overskygget alt annet, er ferdigforhandlet. Men denne avtalen skal revideres, tolkes og følges opp.

I tillegg legges planene for en ringvei rundt Bergen. Her kjemper byrådet for mindre dimensjoner, lavere fart og kollektivfelt. I begge disse sakene kan Hareide velge å gå en annen vei enn sin forgjenger, og allerede fra første dag på jobb handle til det beste for både klima og bergenserne.

Her vest trenger vi en minister som prioriterer rassikring fremfor dyre broer, og som forstår at det er bedre med gul midtstripe enn gigantiske motorveier det aldri blir noe av. Samtidig som vi kutter i trafikken må vi også ha alternativer. Alt fra sykkelveier til bedre kollektivtilbud. Heldigvis sitter vi på mange av virkemidlene lokalt, men vi trenger drahjelp fra samferdselsministeren.

Tenk hvis vi endelig får en samferdselsminister som krever mer sykkelvei av Bergen, og ikke kun har fokus på høy fart og motorveier! Forventningene er høye og utfordringen er herved gitt. Akkurat som for undertegnede er det ingen unnskyldning for Hareide om han ikke leverer, for som både han og jeg har sagt, nå er det alvor.

Publisert: 30. januar 2020 14:13

