SJUKEHUS: Haukeland Universitetssjukehus er en av institisjonene med nynorsk språkdrakt, som innsenderen reagerer på. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

Ingelin Hoff Larsen Loddefjord

Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle komme til å kjempe mot nynorsk. Under språkstriden på 1950-tallet var samnorsk, ikke nynorsk «fienden». Bergen er en bokmålskommune. Bortsett fra enkeltord på «gatespråk» er vel bergensk den dialekten som skiller seg mest fra nynorsk.

Vi har ikke hunkjønn, og a-endelser eksisterer ikke på bergensk. Likevel pådyttes vi både fra kommunen, fylket og mediene stadig mer nynorsk. Nye «skuler» får navn, bussen og snart Bybanen går til Haukeland «sjukehus» med avdelinger for «Auge» og «Øyre-Nase-Hals».

Forstå meg rett – folk kan snakke og skrive som de vil. Journalister kan godt skrive nynorsk. De som ikke forstår det, vil ikke forstå (likevel mener jeg at lederen i en bergensavis bør være på bokmål).

Barn som bruker nynorsk, må selvfølgelig få læremidlene sine på nynorsk. Et «Nynorskens hus» og Bergen som kulturell nynorskhovedstad, er en god idé. Byen ligger sentralt i fylket med gode kommunikasjonsmidler.

Men det betyr ikke at offentlig kommunikasjon, papirer og navneskilt skal være på nynorsk. At byrådet og bystyret har vedtatt at sakspapirer og kunngjøringer kan skrives på nynorsk eller bokmål, er ikke greit. Hvis representantene ikke forstår bokmål, er de ikke kvalifiserte til å styre en bokmålskommune.

At attpåtil nesten 1/5 av representantene i bystyret ville vurdere å melde Bergen inn i Landssamanslutninga for nynorskkommunar, gi mållaget lister over foresatte til 4-5-åringer og opprette nynorskklasser med fem elever når kravet i opplæringsloven er ti, er heller ikke greit.

Egentlig burde man hatt folkeavstemning om språkform både i kommunen og fylket. At hver kommune ble talt likt da administrasjonsspråk i Vestland skulle bestemmes, er uhørt. Det er forskjell på folketallet i Modalen og Bergen.

La Bergen få beholde bokmålsnormen innenfor bygrensen, og la oss heller leve i fredelig språklig sameksistens. Jeg ønsker ikke at bergenserne skal få nynorsk i vrangstrupen.

Jeg synes nynorsk er et fint språk, men det mener jeg som gammel tysklærer om tysk også. Likevel vil jeg ikke ta buss eller bybane verken til Krankenhaus Haukeland, eller Haukeland sjukehus.

La oss beholde språket vårt, heller enn å «tvangsfore» oss med nynorsk i det offentlige. I et demokrati bestemmer flertallet, og i Bergen bruker flertallet bokmål.

