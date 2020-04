Det er tid for at politiske rivaler finner sammen og viser vei

Det er tid for å mobilisere.

Debattinnlegg

Jan Erik B-J Rossow Vill Urbanisme

For noen måneder siden hadde jeg aldri trodd at verden kunne stenges ned slik vi har opplevd de siste ukene. Hvem hadde vel det?

Og nå, mens Skandinavia gradvis er i ferd med å åpne opp igjen, skjer det neste som virket utenkelig for kort tid siden: Oljeprisen i USA dalte til under null dollar fatet, og Nordsjøoljen til under 20 dollar.

Siden det ikke er mulig å stoppe oljeproduksjon over natten, måtte man ty til kriseløsning for å få plass i oljelagrene – man måtte i praksis gi bort varen med påslag.

Jan Erik B-J Rossow Foto: Privat

Hva kan Norge lære av dette? Vi må våge å tenke at det «utenkelige» kan skje fortere enn vi tror. Vi må hindre at vi kommer i samme situasjon som USA, og rigge oss smartere.

Skulle vi havne der at oljeprisen fortsetter å stupe, lagrene er fulle og vi må betale for å bli kvitt den, eller at driften blir totalt ulønnsom, ender vi opp med å pumpe sparepengene våre tilbake i grunnen. Hvis en næring i solnedgang må reddes med krisepakker eller nye skatteregler, har vi ikke da laget et merkelig og meningsløst kretsløp, der vi pumper opp olje som i praksis suger oljetjente penger tilbake i grunnen?

De fremsynte politikerne som en gang bygget verdens mest vellykkete forvaltningspolitikk, ville gremmet seg. Poenget med oljefondet var aldri å redde egen næring. Er vi allerede for sent ute med å ta grep?

Disse siste ukene har vi sett at naturen puster og fungerer bedre uten så mye fossilt brennstoff. Vi vet at fremtiden er fossilfri (selv om vi diskuterer hvor langt frem den «fremtiden» kommer), og vi vet at ny teknologi og grønne løsninger presser seg frem over hele kloden.

Det nytter ikke å lukke øynene, flytte iskanten og surfe på en gammel bølge. Vi må tenke nytt og satse på nye hester. Her ligger et nytt hav med muligheter for Norge generelt, og Vestlandet spesielt.

Oljeeventyret har gitt oss verdens fremste ingeniører og arbeidere, som kan gjøre kunststykker vi knapt kunne drømme om. Hadde vi ikke hatt visjonære folkevalgte som våget å gå opp nye veier, ta modige og krevende valg, og tale tradisjoner imot, ville ikke gevinsten vært så stor, hverken når det gjelder størrelsen på oljefondet eller kompetansen i regionen.

Det er tid for at vår tids framtenkte politikere reiser seg. Vi trenger tydelighet og en langsiktig plan vi kan tro på og støtte opp om. Vi må bruke alt vi kan, alt vi har gjort og det faktum at vi har høy tillit til samfunnet vårt. Vi må legge en god plan for hvordan vi kommer oss til neste nivå av samfunnsutvikling og livskvalitet, i nye satsingsområder og nye næringer.

Det haster. Planen må legges kjapt. Lenge før det kommer «vakuum» i oljenæringen, som gjør at krisepakker og skattekutt redder oljeindustrien og tapper fondet (og dermed oss alle) for den unike muligheten vi har til å videreutvikle en velferdsstat, som kan fortsette til evig tid.

Også nå trenger vi visjonære og ideologiske politikere som legger en god plan for fremtiden. Vi er mange som svært gjerne bidrar til ytterligere fart i samtalen, og konkret handling, innovasjon og nyskaping. Uten handling har som kjent ordet lav verdi.

Vi har sett at i kriser samarbeider vi godt i Norge. Det er tid for at rivaler og politiske motstandere finner felles styrke og viser vei. Slik vi gjorde da vi startet oljeeventyret.