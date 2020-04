Vi har klart det før, vi skal klare det igjen

Store pandemier har visse fellestrekk.

Seks graver på kirkegården i Longyearbyen. Alle døde av spanskesyken i 1918. Foto: Kirsti Moe / Svalbardposten / NTB Scanpix (arkiv)

Debattinnlegg

Aina Schiøtz Professor emerita, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Senhøstes 1957 fikk jeg asiasyken. Jeg var ti år og smittet av 1900-tallets største influensapandemi etter spanskesyken.

Alt jeg husker er at jeg lå i en døs, bikket 40 i feber, og at min storebror kunne opplyse at jeg kom til å dø. Jeg overlevde.

Gjennom historien har utallige pandemier og epidemier kommet og gått. Alle har sine særtrekk, men også en rekke fellestrekk. Slik kan vi snakke om epidemienes dramaturgi.

De kommer overraskende og uforberedt. De skaper panikk, kaos og konflikt, og gjør menneskene angstfylte og rådville. De problematiserer tilvante forestillinger om liv og død, synd og skam, og om samkvem mellom mennesker og holdninger til medmennesker.

De får politiske, kulturelle, sosiale og økonomiske konsekvenser, og de genererer nytenkning innen forskning, forebygging, diagnostikk og behandling, men også innen lovgivning og institusjonsbygging. De er dramatiske og grensesprengende.

Vi finner flere gjenkjennelige trekk ved spanskesyken, asiasyken og koronapandemien – til tross for at tiden var en annen og rammebetingelsene svært forskjellige.

Spanskesyken satte sterkt preg på Bergen i 1918. «Av influensa alene blev anmeldt 18.198 tilfælde med 301 dødsfald», skrev Bergens stadsfysikus (helsesjefen) i sin årsberetning.

«Sygdommen ... begynte ogsaa i Bergen i de sidste dage av juni eller i begyndelsen av juli, spredtes med rivende fart til en umaadelig utbredning, men var vistnok forholdsvis mild.»

Spanskesyken satte som regel inn med blant annet plutselig feber, hodepine, rygg- og leddsmerter, neseblod og diaré, rapporterte stadsfysikus. Lungebetennelse var en hyppig komplikasjon.

Medisinhistoriker Aina Schiøtz.

I slutten av juli syntes sykdommen å ha kulminert. Myndighetene begrenset seg til å innskjerpe betydningen av personlig hygiene og bekjempe spytteuvanen «som en væsentlig faktor ved sygdommens spredning».

Men i oktober kom det en ny bølge, svakere i utbredelse, men desto mer hardtslående. Sykehusene var overfylte, og den private sykepleien ble vanskelig, da også sykepleierne ble angrepet.

«Bolignøden er bundløs», skrev stadsfysikus. Gjennomsnittlig bodde det 16–17 personer pr. hus, og hele 76 av 87 av nyanmeldte «tæringssyke» delte seng med én til to andre.

Sykdomsutbredelsen i Bergen fulgte samme mønster som resten av landet. Med lynende fart spredte den seg langs landeveiene, og med tog og båt. Til Bergen kom epidemien med jernbanen.

Fire bølger skyllet over Norge, to i 1918, en i mars 1919 og så en etterdønning i 1920. Dermed var det hele over.

I ettertid har man beregnet at i underkant av 15.000 bukket under i en befolkning på rundt 2,6 millioner. Dødeligheten var eksepsjonelt høy. Oppsiktsvekkende nok var sykdommens ofre i hovedsak yngre, arbeidsføre mennesker, med en overvekt av menn med gjennomsnittsalder på 25–30 år.

At relativt få eldre ble rammet, forklares med immunitet etter en svær influensaepidemi i 1890. Sosialt sett var det en overhyppighet blant dem som bodde trangt og tett, de fattigste.

Det fantes ingen effektive legemidler. Man måtte satse på forebygging. Det ble forbud mot sammenkomster – kirker, skoler, skjenkesteder med flere ble stengt.

Det eneste «medikamentet» som ble benyttet både i forebyggende og terapeutisk øyemed, var konjakk. Men hjalp den? Tvilsomt.

Pandemien bidro nærmest til en demografisk krise. Det betyr at det over en periode dør flere enn det blir født. Mellom 1917 og 1918 sank forventet levealder i Norge med over syv år.

Sosialt og økonomisk var også konsekvensene katastrofale. Familieforsørgere døde, barn mistet sine mødre, arbeidstakere i hopetall ble syke, og landets infrastruktur og næringsliv falt sammen.

Belastningene på helsepersonell var enorme, og de kommunale sykekassene – som langt fra alle hadde tilgang til – ble nærmest tømt. I 1918 var utbetalingene det tidoble av året før.

Spanskesyken kom i kjølvannet av første verdenskrig. Krigen, der Norge forholdt seg nøytralt, etterlot likevel landets befolkning i angst og økonomisk og politisk usikkerhet.

Folkehelsen generelt var elendig, sett med dagens øyne. Det skulle ta lang tid før landet og verden for øvrig kom på fote.

Høsten 1957 meldte den livstruende asiasyken sin ankomst. I dag nevnes den knapt. Befolkningen, som omsider hadde kommet seg etter nok en krig, så for seg for en ny spanskesyke. Den nye skulle bli «snillere», men var alvorlig nok.

Verdens helseorganisasjon anslår at rundt to millioner mennesker døde. Fra de sentrale norske helsemyndighetene het det: «Asia-syken begynte eksplosjonsaktig i oktober-november, og bredte seg hurtig, for så å forsvinne like plutselig som den var kommet.»

Skolebarn og soldater var særlig utsatt, men også eldre og svekkede. Av 49.500 tilfeller av influensasyke dette året, ble om lag 45.000 tilfeller meldt bare i siste kvartal. Norge hadde samme år en befolkning på 3,5 millioner.

Myndighetene antok at pandemien var over i 1957, men det kom en ny bølge på nyåret 1958. Den totale dødeligheten var likevel lav i lys av den enorme utbredelsen.

I Norge er dødeligheten beregnet til rundt 840 personer, dvs. 0,2 dødsfall pr. 1000. I Bergen var den atskillig høyere med henholdsvis 103 dødsfall, dvs. 0,9 dødsfall pr. 1000 innbyggere.

Symptomene var som ved vanlig influensa, og med flere følgesykdommer, særlig lungebetennelse. I aldersgruppen 15–59 år ble langt flere menn enn kvinner rammet.

I motsetning til spanskesyken, kom asiasyken i en tid da det til dels var mulig å forebygge og behandle sykdommen og følgesykdommene. Vaksine ble utviklet i USA allerede i 1957. Antibiotika var kommet i allmenn bruk, og jernlungen (respiratoren), som ble konstruert i forbindelse med de hardtslående polioepidemiene på slutten av 1940-årene og de tidlige 1950-årene, reddet rimeligvis liv.

Så vel asiasyken og spanskesyken som dagens koronapandemi, reiser et utall spørsmål om hvorfor og hvordan, og om konsekvensene for enkeltindividet, familiene og samfunnet i stort.

La meg trekke frem ett: Hvorfor var det og er det langt flere menn enn kvinner som smittes og dør? Forklaringene er mange, men hovedsakelig av biologisk art – som flere underliggende sykdommer hos menn, genetiske forskjeller mellom kjønnene, hormonelle ulikheter og røyking.

Men hva med kulturelt betingede forklaringer? Det er kvinnene som gjennom historien er blitt tillagt nøkkelrollen i ivaretakelsen av familienes hygiene og helse, og dermed også den overordnede folkehelsen.

Det dreier seg om å tilegne seg praktisk kunnskaper, og å følge fagekspertenes oppfordringer. En ytterligere faktor er kvinners generelt større tiltro til myndighetene, og at de derfor også lettere etterlever sentralt formulerte påbud og krav. Dessuten vet vi at kvinner raskere enn menn søker helsehjelp.

Koronapandemien rammer verden hardt og brutalt, og det er høyst usikkert hvordan det hele vil utvikle seg. Vi kan likevel håpe at også denne gangen skal det gå. Ikke minst er vi langt bedre rustet enn tidligere.

Vi er et rikt samfunn med et velutbygd helsevesen, vi har en befolkning som er kunnskapsrik og har relativt god helse, og vi har politisk stabilitet og stor tiltro til våre ledere. Menneskene er dessuten tilpasningsdyktige.

Ja, vi skal klare det.