«Det dyreste vi gjør, er å ikke ta pandemien på alvor»

Denne påsken blir stillere enn noen gang før.

– Vi har alle lest skrekkhistoriene fra andre land i Europa. Hadde smitten fortsatt å spre seg slik den gjorde før vi innførte smitteverntiltakene, er det sannsynlig at Norge også ville vært der nå, skriver statsminister Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Erna Solberg Statsminister, Norge

Det blir ikke fulle skiheiser i Myrkdalen eller kø for å kjøpe vaffel på Tuva. Selv hadde jeg gledet meg til påske hjemme i Bergen. Nå blir byfjellene byttet ut Nordmark(a)en.

Situasjonen vi står i er alvorlig og den krever mye av hver enkelt. Det gjør sterkt inntrykk på meg å se viljen og pågangsmotet i det norske folket, i møte med de strenge smitteverntiltakene. De aller fleste er med på dugnaden for å slå ned viruset, slik at helsetjenesten vår ikke kollapser. Det er jeg dypt takknemlig for.

I denne situasjonen er det også viktig å huske at noen har det ekstra tøft.

Flere nordmenn har allerede mistet livet av korona. Familiene deres skal feire påsken uten sine kjære.

Veldig mange har også opplevd å miste jobben eller å bli permittert. De kjenner på en frykt for hvordan hverdagen blir fremover.

Tall fra NAV viser at 34.274 personer i Vestland var registrert helt arbeidsledige ved inngangen til påsken. Svært mange av dem fordi de er permittert.

Dette viser hvor alvorlig krisen er. Ikke bare for liv og helse, men også for hver enkelt person som skjuler seg bak det store ledighetstallet.

Derfor er vår viktigste jobb nå å slå ned viruset, og sikre at flest mulig har en jobb å gå tilbake til i den andre enden av denne krisen.

Sammen med partiene på Stortinget og arbeidslivets parter, har regjeringen iverksatt en rekke tiltak for at økonomien vår skal ta minst mulig skade.

Helt fra start har regjeringen sagt at vi må jobbe i tre faser.

I første fase var det viktig å komme med strakstiltak for å løse akutte økonomiske utfordringer. Målet var å sikre inntekt til arbeidstakere og likviditet til bedriftene, for å unngå masseoppsigelser og konkurser. Blant annet ble permitteringsreglene endret. staten tar en større del av regningen og arbeidstakere får høyere kompensasjon enn de ellers ville fått.

Nå er vi i fase to. I denne fasen har vi lagt frem kraftfulle tiltak rettet mot bransjer og bedrifter som har mistet store deler av inntektene sine. Samtidig har det vært viktig å ivareta enkeltgrupper av arbeidstakere som blir spesielt hardt rammet.

Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet (sittende), kunnskapsminister Guri Melby (V), statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) holdt en pressekonferanse om hvilke koronatiltak regjeringen ønsker å videreføre i dagene og ukene etter påske. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

I den tredje fasen må vi se fremover og vurdere brede tiltak for å øke aktiviteten i økonomien. Vi forbereder nå denne fasen, slik at tiltakene skal være klare til å settes i verk når smittesituasjonen gjør at aktiviteten i økonomien kan stimuleres på ny.

Enkelte har ment at smitteverntiltakene allerede har kostet for mye.

Til det vil jeg si at det dyreste vi gjør, er å ikke ta pandemien på alvor.

Smitteverntiltakene er bare én av tre ting som slår inn over økonomien vår. Oljeprisfall og en kraftig nedtur hos våre handelspartnere er de to andre. De mange vestlandsbedriftene i leverandørindustrien til olje- og gassnæringen merker alle tre samtidig.

Smitteverntiltakene koster, men er verdt det. Tilliten i det norske samfunnet er det mest dyrebare vi har. Den er avhengig av at vi setter lik verdi på alle, at vi redder de livene vi kan redde, og at helse går foran i situasjoner som denne.

Vi har alle lest skrekkhistoriene fra andre land i Europa. Hadde smitten fortsatt å spre seg slik den gjorde før vi innførte smitteverntiltakene, er det sannsynlig at Norge også ville vært der nå. Det hadde vært en katastrofe for liv og helse. Men det hadde også vært en katastrofe for næringslivet.

Da måtte smitteverntiltakene sannsynligvis vært enda sterkere nå. I stedet er vi i en situasjon hvor vi har kontroll på smitten.

Fremover skal vi sammen fortsette å slå ned viruset, men vi skal gjøre det gjennom å gradvis og kontrollert avløse de mest inngripende tiltakene. De første skrittene tok vi på tirsdag.

Hvor raskt vi kan endre på større tiltak som begrenser kontakten mellom oss, er opp til oss alle. Men det kommer en tid etter krisen. Da må vi ruste oss for mer verdiskaping og for å skape flere nye jobber. For å ta igjen for det som nå er tapt, men også for å bygge Norge for fremtiden.