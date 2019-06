– Det mest oppsiktsvekkende fra BT på lenge

DEBATT: «Det eneste jeg ber om, er at dere gjengir meg korrekt – ikke bare det jeg sier – men det jeg faktisk mener», skriver Trym H. Aafløy i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

Mindre enn 20 minutter siden







SVARER: Trym H. Aafløy i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger reagerer på BTs lederartikkel 31. mai. byoutline Marita Aarekol

Trym H. Aafløy Folkeaksjonen nei til mer bompenger (1. kandidat til Bergen bystyre, 3. kandidat til Vestland fylkesting)

Å basere en lederartikkel bare på intervjuer i andre medier og et Facebook-utsagn fra ordføreren, hvis parti er sterkt rammet av FNBs fremgang, er kritikkverdig fra Bergens Tidende. Revolverjournalistikk trodde jeg ikke BT bedrev. Det redelige av BT ville være å kontakt oss for en direkte uttalelse.

Skattepengene kommer selvsagt fra andre mennesker. Etter hardt arbeid. Innbyggerne synes ikke alltid de blir brukt med respekt. Det er nok å nevne Stortingsgarasjen.

Når BT skriver «Men folk som stiller til valg bør hindre – ikke oppmuntre til – politikerforakt», så har skribenten bommet. FNB oppfordrer ikke til noe som helst: Politikerforakten har eksistert blant velgerne lenge, men bompengesaken er en sak som har brakt forakten til overflaten. Det er altså ikke noe FNB bringer til torgs. Vi pisker heller ikke opp noen stemning. Noen vil si at BT selv er med på å piske stemningen opp – dersom det er pisking med i bildet her – i måten mange saker og ledere vinkles, og en del leserbrev som publiseres med åpne kommentarfelt på nettet.

Les også Les lederartikkelen Trym Aafløy svarer på: Lokalpolitikerne er vanlige folk

Så trekker BT inn de avskyelige forholdene omkring Klepp-ordføreren. Å indirekte ta FNB Bergen til inntekt for kriminelle handlinger ved å omtale dette i en leder der dere kritiserer FNB, er et hittil ukjent lavmål av BT. Det kalles «guilty by association». Man blir altså klistret til en handling bare ved at man er omtalt i samme tekst. Ren stigmatisering!

Til BA-saken: Dette blir for unyansert. Hva er en elitepolitiker, og hvordan definerer folk flest begrepet? Det er uinteressant hva ordføreren eller et lokaldemokratiutvalg mener. Den vanlige innbygger har en annen oppfatning av begrepet. Det er altså ikke FNB som vil lage et skille mellom politikere og folkevalgte, den oppfatningen finnes allerede i befolkningen, uavhengig av vårt parti.

STØRSTE PARTI: Fra venstre nestleder Gunnar van der Meeren og Trym Aafløy i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. byoutline Geir Martin Strande (ARKIV)

BT skriver «Han kan heller ikke love at velgerne får mer informasjon før valget i september». Å ikke love er ikke det samme som å nekte. Det er en formidabel oppgave for et nystartet parti å få et detaljert politisk fundament på plass. Dialog med velgerne og informasjon er jo nettopp det vi ønsker, men å kreve dette allerede nå, er for mye forlangt. Hovedlinjene fins i programmet. Detaljene, og budsjettene tar litt lengre tid. Men velgerne er fornøyde foreløpig, selv om BT ikke er det. For øvrig har jeg svart BT på en rekke spørsmål om dette, som dere publiserer neste uke. Vet ikke redaksjonsledelsen i BT hva politisk avdeling holder på med?

Til slutt; Som person tåler jeg en «trøkk i trynet». Jeg tåler både kritikk og også en dose personlig sjikane, hvilket jeg får mye av fra meningsmotstandere. At mediene stiller noen krav har jeg heller ingen problemer med, og jeg stiller som regel opp når dere ber om det. Det eneste jeg ber om, er at dere gjengir meg korrekt – ikke bare det jeg sier – men det jeg faktisk mener. Og at dere ikke tillegger meg eller det partiet jeg er stolt av å være en del av – meninger eller holdninger vi ikke har. Det har ikke alltid vært BTs styrke.

Jeg kommer til å fortsette å svare når BT spør, ingen problem. Jeg er en stolt tilhenger av demokrati og ytringsfrihet – og alle i FNB kommer til å stå på videre for dem som ber oss om det.

Godt valg!

Publisert 2. juni 2019 10:29







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg