Det er ikke bakstreversk å ta hensyn

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

En av årsakene til at byrådet har reagert og aksjonert mot elsparkesyklene, er at de ofte parkeres slik at de sperrer for alle – og spesielt personer med synsvansker og bevegelseshemninger, skriver innsenderen. Foto: Hedvig Idås

Debattinnlegg

Espen Edvardsen Leder av Bergenhus Arbeiderpartilag

Christopher Andreas Brun, mangeårig Høyre-politiker, ytrer seg med de sterke adjektivene «bakstreversk» og «gammelmodig» i BT mandag. Han kritiserer arbeidet til byrådet i Bergen, ledet av Arbeiderpartiet, for å få utleie av elektriske drevne løperhjul (av mange kalt elsparkesykler) i mer ordnede former.

På festdager, som for eksempel 17. mai, da jeg ofte har sett Brun promenere i sin flotte, gamle uniform, er han og hans parti hjertens glad i lover og ordnede former. Men på hverdagene er det tydeligvis tut og kjør og den sterkestes rett som gjelder, i hvert fall for Brun.

Høyremannen beskriver løperhjul som et «effektivt transportmiddel». Og her er vi helt enige. Både med og uten elektrisk motor, både i Bergen sentrum og i bydelene, kan løperhjul være et effektivt transportmiddel over kortere avstander.

Les også Bergen kommune tapte elsparkesykkel-saken – må betale 200.000 til Ryde

Årsaken til at byrådet har reagert og aksjonert, er at utleie skjer uten at utleierne tar hensyn. For det første parkeres ofte kjøretøyene slik at de sperrer for alle – og spesielt personer med synsvansker og bevegelseshemninger.

For det andre egner ikke disse motordrevne farkostene seg på trange fortau, der de truer fotgjengere med påkjørsel.

Jeg synes ikke det skal sees på som «gammelmodig» å ta hensyn til andre, og det er i hvert fall ikke bakstreversk. Så jeg vil derfor heller gi byrådet en honnør for at de arbeider med å sikre et Bergen med god fremkommelighet for alle.