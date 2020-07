Nå er det deilig å være syklist i Bergen

Asfaltkameratenes tid er forbi.

Om du ikke har prøvd, bør du ta sjansen nå på å sykle mens Bryggen er stengt for biltrafikk, skriver Gro Reppen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Gro Reppen Syklist, Bergen

Sykling er balsam for sjelen, og i sommer er sykling til for alle. Trygt og godt er det når Bryggen er stengt for biltrafikk.

Vi syklister inviteres til langsomt driv i veibanen. Forbi smilende folk på utekafeer, og blide gående atskilt fra oss syklister. Det er strålende.

Om du ikke har prøvd, bør du ta sjansen nå mens Bryggen er stengt for biltrafikk.

Jeg skjønner at alle ikke er like happy som meg. Særlig de som får biltrafikken i trange gater og smau. Det er ikke stas.

Men fremtiden er byer som satser på levende liv og aktivitet, og da må biltrafikk vike. Derfor må vi velge politikere som lager gode, langsiktige løsninger for folk som ferdes i alle landets byer og tettsteder. Asfaltkameratenes tid er over.

God sommer, godtfolk. Nå er det deilig å være syklist i Bergen.