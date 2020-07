Vi vert ikkje mindre vestlandske utan ferjer

Ferjer er sjarmerande for alle som ikkje er tvungne til å reise med dei.

Elferjen MF Møkstrafjord går i rute mellom Hufthamar på Austevoll og Krokeide på fastlandet. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Debattinnlegg

Lars Knut Aarland Austevoll

«Vestlendingen kjem ikkje til å vere den same når kyststamvegen står ferdig», skriv kulturredaktør Frode Bjerkestrand i BT 14. juli. Han om det.

For ferjer er berre sjarmerande for alle som ikkje er tvungne til å reise med dei. Dei som reiser for å kjenne følelsen av gamle dagar. Og for dei som ikkje synest det gjer noko å kome for seint til den siste ferja. Opplevinga er annleis for oss som er avhengig av den daglege ferjeturen.

Det ville vore fint med ein draumesamfunn der kostnadene for næringslivet ikkje betydde noko. Der pengane som skulle betalast ut til sjukehus og skular, og pensjonar kom som ein jamn straum uansett kostnader for folk og næringsliv.

Alle kan for så vidt bygge seg sitt eige draumesamfunn. Men ein kan ikkje forvente at alle andre skal vere med på det. Vestlendingen blir neppe ein blass versjon av ikkje å reise med ferjer.

Eller meiner Bjerkestrand at dei som reiser med ferjer har ein slags klovnefunksjon i samfunnet som andre kan studere når dei reiser med ferje? På fritida.

