Kunnskapsdørene åpnes igjen for Bergens befolkning!

Museet blir en plass for å lære og lure.

BEGIVENHET: Når vi nå gjenåpner museet etter seks år, er det en nasjonal historisk begivenhet, skriver rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.

Debattinnlegg

Dag Rune Olsen Rektor, Universitetet i Bergen

Blir du spurt: «Hvor var du da Universitetsmuseet ble gjenåpnet?», håper jeg du kan svare: «Jeg var der». For Bergen har en stor begivenhet i vente.

Mellom syv fjell finnes et universitet med syv fakultet og landets eldste museum på byens høyde. På denne høyden er det nå duket for en storslått feiring. En skulle nesten tro vi befant oss i Roma, byen med de syv høyder. Men vi trenger ikke reise utenbys for store begivenheter. Mandag den 14. oktober åpner vi Universitetsmuseet igjen!

Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen Bård Bøe

Jeg husker godt da mine barn var små. Da jeg tok dem med på museumsbesøk, slo det meg ofte hvor nysgjerrige de var. De lurte på alt mulig, og når de fikk svar på noe, grodde det frem enda flere spørsmål. Først og fremst er museumsåpningen stor for alle Bergens barn. For museet blir en plass hvor de kan lære og lure.

Nå gleder jeg meg til jeg skal rusle innom museet en ledig søndag. Da kommer jeg igjen til å få høre de samme lydene. Lydene av barn som lurer, graver og spør. Som undrer seg over hvor lange tentakler maneten har, hvilke fugler som «flyr» over trappene og som spør om hvor resten av hvalen er når skjelettet henger i taket. Gjennom slik nysgjerrighet får barn direkte innsikt i spørsmålene som driver forskning fremover.

Vi har holdt museet stengt i nesten seks år for oppussing. Det er omtrent like lenge som jeg har vært rektor ved UiB. Da sier det seg selv at jeg er svært så kry over at vi endelig åpner dørene igjen. Men det er ikke bare den spektakulære åpningen vi skal ha med lysshow og statsministerbesøk som gjør meg stolt. Universitetsmuseet er ikke noe hvilket som helst museum.

UiBs røtter går helt tilbake til da museet ble grunnlagt av Wilhelm Frimann Koren Christie i 1825. Dette skulle bli byens fremste institusjon for forskning og formidling. Den banebrytende medisineren Armauer Hansen forsket ved museet da han fant ut at spedalskhet kom fra leprabasillen. Og det var på museet at Fridtjof Nansen gjorde forskningsarbeidet til sin svært anerkjente doktorgrad om nervesystemer.

Universitetsmuseet har vært et av Bergen bys aller viktigste kunnskaps- og utdanningsprosjekter. Når vi nå gjenåpner museet er det derfor en nasjonal historisk begivenhet.

Publikum vil se at vi ikke bare har gitt museet en fysisk oppussing, men en teknologisk opprustning. Som et sted for kunnskap så betyr det at man ikke bare skal lære gjennom å titte. Universitetsmuseet er blitt moderne, med interaktive utstillinger og kunnskapslaboratorium med våtlab. Nå kan elever som kommer på skolebesøk virkelig få bryne seg på forskningsmetoder og -forsøk.

Publikum skal få vandre 3000 meter under havoverflaten og gjennom kaledonske fjellkjeder, som utgjør store deler av Norges berggrunn. I de 150 år gamle salene vil man høre lydene av hvaler som synger og spekkhoggere som fråtser i krill. Hver morgen åpnes museet til de glade lydene fra fuglekor, mens det er kaklingen fra et kråketing som forteller publikum at dørene snart stenges. Hver tredje måned rullerer UiBs fagmiljøer på å stille ut sin forskning. Det kjære museet vil være dynamisk, gjenkjennelig og nytt.

Med gjenåpningen av museet åpner universitetets største kunnskapsdører for Bergens befolkning. Når man kommer på besøk vil man alltid kunne sitte igjen med nye inntrykk, og ikke minst med nye minner. Enten det er sammen med familie og venner, eller i selskap av egne tanker – er gode museumsturer noe man husker gjennom livet.

Formidlingen fra museet vil prege hele nasjonen fordi skikkelig kunnskapsformidling har store ringvirkninger. Ved UiB har vi et nasjonalt oppdrag om å forske og utdanne. Vår kunnskap skal forme samfunnet, og med gjenåpningen av museet får vi en arena som styrker denne rollen betydelig.

Hjertelig velkommen både på åpningen den 14. oktober og på stadige besøk til en perle i Bergens kulturarv!

