Hvilken makt skal en regjering ha over enkeltmenneskenes liv i et demokrati? spør Fredrik Fladmark. Foto: Bjørn Erik Larsen

Fredrik H. Fladmark Stord

Om morgenen 17. mai sto jeg i sentrum av Leirvik og så meg rundt. På dette tidspunktet var det ikke ett eneste levende menneske å se.

Jeg tok meg selv i å tenke: Hvor mange gamle skinn skal alle disse koronatiltakene ha reddet og gitt ett år eller to ekstra levetid?

Pandemien har gjort at vi lar fryktfølelsen styre samfunnet, både i Norge og andre land. Gjennom sine daglige opptellinger av døde, har mediene vært med på å skape denne frykten. Og tiltakene står ikke i noe rimelig forhold til det man vil avverge.

Den pensjonerte apotekeren Fredrik H. Fladmark (88) Foto: Privat

Jeg skal gi noen eksempler på hva jeg mener. I Norge er i skrivende stund 239 mennesker døde av korona. Det er jo usigelig trist. Men flesteparten av dem var et stykke oppi 80-årene. Da hender det ofte at mennesker dør.

Forventet levetid for en gutt som blir født i Norge i dag, er 81 år. For en jente 84. Men som sagt dør jo noen hele tiden. I 2019 døde i snitt cirka 6700 mennesker i løpet av en periode på to måneder.

Nå kan du jo si at nedstengningen av Norge har begrenset antallet døde. Og det er sikkert riktig. Sverige har ikke hatt nedstengninger slik som oss, og dødstallet i nabolandet er cirka 4500. I forhold til folketallet, skulle det tilsvare cirka 2250 døde i Norge.

Nå har altså Norge 239 døde. Det vil si at vi har gitt omkring 2000 mennesker noen år ekstra å leve i forhold til svenskene.

Myndighetene har vært så flinke til å fortelle om alle de koronadøde. Men la oss så få noen andre tall på bordet. La oss få vite litt om hva det egentlig har kostet. Hvor mange liv har blitt ødelagt? Mer enn 239? Spør de tusener som har mistet jobben, bedriften eller hele livsverket sitt i Norge.

Hvor mange enmannsbedrifter har forsvunnet i dragsuget – og hvor mange livsverk med det? Hvor mange er blitt permitterte eller brått blitt arbeidsledige, og hvordan takler alle disse menneskene tapene sine mentalt?

Og hvor mange er de som faller utenfor alle statistikkene, og ikke har en femøring igjen å leve for? Hva har nedstengningen av skolene hatt å si for den videre utdanningen til barn og unge?

Hvor mange ensomme har blitt enda mer ensomme i denne tiden? Har noen tatt sitt eget liv?

Pandemien burde vært taklet ved først å se til at utstyr og personale til gamlehjem og sykehjem var i best mulig stand til å ta hånd om de gamle.

Så mener jeg at myndighetene skulle gått ut med god opplysning og oppfordring om å følge fornuftige smittevernregler, men uten at alt skulle gis i form av påbud og forbud. Folk er ikke dumme og skjønner stort sett sitt eget beste.

Ikke glem at epidemier har vi år om annet hatt så lenge jeg har levd. Jeg har opplevd dem alle gjennom apotekdrift siden 1958, men aldri før har det fått slike enorme skader for samfunnet.

Det er min påstand at verdens stater har latt seg styre av frykt. Selv i Italia, som i alle mediene fremstilles som en grufull versting med sine vel 34.000 koronadøde, dør det normalt rundt 600.000 mennesker hvert eneste år!

Hvilken makt skal en regjering ha over enkeltmenneskenes liv i et demokrati? Skal vi måtte godta hva som helst, bare fordi regjeringen har sagt det?

Hva i all verden har regjeringen med hvordan kameratene mine og jeg sitter rundt et kaffebord på stamkafeen?

Husk: Ethvert overgrep overfor en befolkning vil alltid være begrunnet med at det er til det beste for folket!