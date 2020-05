Nei, vi har ikke plass, Nakstad

Du er hjertelig velkommen til et digitalt planleggingsmøte for å hjelpe oss med løsningene.

Lærer Monica Olsen Torsvik mener det ikke er mulig å forene smittevernsreglene med normal drift av skolen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Monica Olsen Torsvik Lærer og tillitsvalgt, Fjell ungdomsskule

«Assisterande helsedirektør Espen Nakstad meiner dei fleste skular bør kunne ha tilnærma normal drift, og ber skulane og kommunane om å lese smittevernrettleiaren grundig», skriver NRK.

Vi har lest grundig! Ikke bare en gang, men mange ganger. Smittevernrettlederen er gjennomgått i detalj på timevis med samarbeidsmøter, både på video og telefon med to mål. Å overholde smittevernreglene og ikke minst elevene og deres beste.

Etter mange uker med hjemmeskole gleder kollegaene mine seg til å komme tilbake på jobb og en normal hverdag. De er ivrige, løsningsorienterte og strekker seg langt for å få til god undervisning både digitalt og på skolen. Men det er ikke så enkelt.

Skolebygget er gammelt. Klasserommene er for små. Vi har kohorter på alle klasserom, lab-rom, gymsal og i kantinen for å opprettholde en meter avstand mellom pultene.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad ønskes velkommen til Fjell ungdomsskule for å finne løsninger på plassproblemene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Når vi ikke klarer å finne løsningen for en normal skolehverdag i klasserommet, forsøker vi å finne andre løsninger. Dyktige kolleger planlegger uteskole og ser etter muligheter for å la elevene få komme tilbake til et godt sosialt og faglig fellesskap i klassen.

I skolen har vi knapphet på to ressurser som begrenser ifølge smittevernveilederen: lærere og klasserom. Lærere har en arbeidstid. Et gitt antall timer med undervisning i klasserommet med for- og etterarbeid.

Det er tydelig i smittevernveilederen at lærere og elever ikke skal flyttes mellom trinnene. Skolebygget fra 1969 har bare et gitt antall klasserom som kan benyttes.

Når vi planlegger undervisning for elevene med en meter mellom pultene og minst mulig blanding av elever og lærere mellom trinnene, må vi derfor ta noen valg.

Valget på min skole ble å prioritere 10. trinn på skolen for å sikre gode vurderinger og sosialt påfyll før de skal på videregående.

Men 8. og 9. klasse er også viktig, og vi vil gjerne gi alle et like godt tilbud. Hvordan gjør vi det? Hvor mange lærere har vi? Har vi lærere i risikogruppen? Har vi sykemeldinger?

Dette er bare noen av spørsmålene som inngår i planleggingen av den nye hverdagen. Rektor, avdelingsledere, tillitsvalgte og lærerne savner elevene sine. Alle vil tilbake til vanlig drift. De ønsker å levere god undervisning og en trygg skolehverdag til alle elevene på skolen.

Siden vi ikke finner løsningen for å drifte tilnærmet normalt, ønsker jeg deg, Espen Nakstad, hjertelig velkommen inn i et digitalt planleggingsmøte med mine kollegaer for nye innspill. Vi vil ha skolehverdagen tilbake og håper du finner løsningen for oss!

Til alle mine kollegaer i Skole-Norge – dere er ekte superhelter!

Innlegget ble først publisert i Facebook-gruppen Status Lærer.