Valgbodene i Bergen bør være gratis

Det er et demokratisk problem at partiene må betale.

Olav Handeland Nestleder (org.) i Piratpartiet

I Oslo koster det ikke noe å ha en valgbod på Karl Johan. I Bergen må alle politiske partier betale 14.152 kroner for å få plass i valgboden i sentrum. I tillegg koster sceneplass 11.900 kroner uten moms for en dag!

Er det virkelig et poeng at Bergen kommune skal tjene noen småpenger på valgboder i et valgår, og samtidig holde små partier uten økonomiske ressurser utenfor i valgkampen?

Dette representerer et demokratisk problem, ettersom slike ordninger forsterker ulike vilkår for å bli sett og hørt mellom små og store partier.

Mangel på ressurser er allerede et problem med hensyn til blant annet reklame og materiell. Det problematiseres ytterligere på grunn av urettferdige ordninger i den offentlige administrasjonen i Bergen – en administrasjon av og for de etablerte.

Piratpartiet mener at det bør være like vilkår for å drive valgkamp i hele Norge. Valgboder bemannet med frivillige partimedlemmer for å snakke med velgere om nye og gamle politiske tanker, bør være gratis – også i Bergen.

