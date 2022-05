Slik må Noreg hjelpe Europa til raskare fossil avvenning

Det er på tide at Noreg trer fram som noko meir enn rik gasseksportør.

På Sløvåg monterer ein no turbinane til prosjektet Hywind Tampen. Havvind bør vere eit viktig vekstområde for Noreg, meiner innsendaren.

Lars-Henrik Paarup Michelsen Dagleg leiar, Norsk Klimastiftelse

Regjeringas planar og ambisjonar i energipolitikken tek ikkje inn over seg at Russlands invasjon av Ukraina vil måtte forsere Europas overgang til eit fornybart energisystem, og at Noreg har eit ansvar for å bidra.

EU importerte i fjor 155 milliardar standard kubikkmeter (Sm3) med gass frå Russland. Under paraplyen RePowerEU argumenterer Europakommisjonen for at EU allereie innan utgangen av 2022 kan klare å kutte 2/3 av dette. Mot siste halvdel av 2020-talet er ambisjonen at all russisk gass, i tillegg til olje og kol, skal fasast ut frå energimiksen.

Krigen og uroa i marknaden blir brukt som påskot til å halde fast ved forteljinga om at Noreg først og fremst skal vere «ein stabil og langsiktig leverandør av olje og gass til Europa», skriv Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Oppgåva med å kvitte seg med importert fossil energi frå Russland er overveldande, og kjem på toppen av ei allereie krevjande energipriskrise og ein oppjustert klimapolitikk. Eit akutt spørsmål handlar om korleis EU skal sikre gasstilgangen når landet som i fjor dekte over 40 prosent av det totale gassforbruket, «plutseleg» skal ut av likninga. Her må Noreg bidra med det vi klarar, og det ser det ut til at regjeringa også har tenkt. Det er bra!

Men eit minst like viktig spørsmål – også på kort sikt – er korleis EU kan klare å redusere gassforbruket. I kommisjonens skisser er svaret eit krafttak for elektrifisering, energieffektivisering og fornybar energi – utover det dagens klimapolitikk legg opp til. Som døme viser dei til at for kvar ti millionar nye elektriske varmepumper som vert installert, vil behovet for gass til oppvarming falle med tolv milliardar Sm3.

Behovet for eit raskare grønt skifte har dei siste vekene også blitt kommunisert av fleire EU-medlemsland. I Danmark har regjeringa teke til orde for å firedoble fornybarproduksjonen innan 2030. Storbritannia har bestemt seg for å auke havvindambisjonane med nye ti GW innan 2030 (til 50 GW). Også Nederland har oppjustert havvindplanane i kjølvatnet av den russiske invasjonen. Tyskland har løyva 200 milliardar euro for å akselerere satsinga dei neste fire åra på det dei no kallar «freedom energies», mens Portugal har sagt at målet om 80 prosent fornybar energi i straummiksen skal framskundast med fire år – frå 2030 til 2026. Lista kunne vore lenger.

Regjeringa har ikkje vist vilje til å gjere noko ekstraordinært for eit raskare grønt skifte, meiner innsendaren. Biletet er frå Troll-plattforma, som leverte gass for ein milliard kroner på eitt døgn i fjor.

I eit innlegg publisert hos amerikanske CNBC skriv klimaminister Espen Barth Eide og IEA-sjef Fatih Birol at Russlands krig mot Ukraina viser eit presserande behov for å gå bort frå fossile brensler så fort som mogeleg. Det er heilt riktig. Problemet er at regjeringa som Barth Eide er ein del av, har til no ikkje vist nokon vilje til å gjere noko ekstraordinært for eit raskare grønt skifte i Europa.

I tilleggsmeldinga om norsk energipolitikk som blei lagt fram før påske, blir krigen og uroa i marknaden i staden brukt som påskot til å halde fast ved den norske hovudforteljinga om at Noreg først og fremst skal vere «ein stabil og langsiktig leverandør av olje og gass til Europa». Analysen anerkjenner EUs ønske og behov for eit raskare grønt energiskifte, men regjeringas konklusjon er at det vil «ta tid å erstatte gass i EUs energiforsyning».

Det siste har regjeringa heilt rett i. Det finst både marknadsmessige, politiske og praktiske hindringar i vegen for at ein vil klare å fase ut russisk fossil energi. Men nettopp derfor er det viktig at alle europeiske land bidreg – inkludert Noreg.

Ei klar forventing til Stortinget, som no har energimeldinga til behandling, er at det klarar å samle seg om tiltak som støttar opp om Europas nye energipolitiske agenda.

Fleire tema bør på bordet:

Havvind: Hev ambisjonane for ein storskala og føreseieleg havvind-utbygging på norsk sokkel, og bli einige om å etablere eit «hurtigspor» som kan realisere utbygging av dei første parkane før 2030. Norske havvindparkar må koplast til Europa. Utfasing av gass: Lag ein plan for rask utfasing av bruken av fossil gass i Noreg, slik Lag ein plan for rask utfasing av bruken av fossil gass i Noreg, slik Danmark nyleg har gjort. Symbolsk riktig, men viktigare: Noreg kan med dette vere med å utvikle løysingar – ikkje minst i industrien – som kan brukast av andre land med eit større gassforbruk enn oss. Konfliktfri energi: Vi må tilpasse støtteordningane, og fjerne regulatoriske hindringar, slik at vi dei neste åra klarer å «tømme ut» potensialet for solenergi og energieffektivisering. Dette er konfliktfri energi som også på kort sikt kan gi viktige bidra til ein pressa kraftsituasjon. Hydrogen: EU aukar ambisjonane for hydrogen og legg opp til storstilt import av EU aukar ambisjonane for hydrogen og legg opp til storstilt import av grønt hydrogen . Her må Noreg bidra! Men som i andre umodne marknader, er ein heilt avhengig av risikoavlastning frå staten, t.d. i form av differansekontraktar, om ein skal bygge opp storskala grøn hydrogenproduksjon. Ekstraordinære gassinntekter: Energipriskrisa i Europa har vore ein Energipriskrisa i Europa har vore ein pengefest for Noreg . Det einaste riktige er at delar av desse enorme ekstrainntektene blir brukt til å finansiere tiltak for eit raskare grønt energiskifte i Europa. Regjeringa bør gå i dialog med EU om korleis dette kan organiserast mest effektivt.

Å snakke om behovet for ein raskare omstilling er ein ting, noko anna er det å faktisk bidra til rask utfasing av fossil energi frå Europa. Det er tid for at Noreg trer fram på den europeiske scena som noko meir enn den rike gasseksportøren.