Gu' kor kjipt

Det går då ikkje an at alt e bare fryd og gammen? Ka e det eg har glemt?

Bli med Lisbeth Dreyer på en tur gjennom Bergen i denne teksten– på bergensk.

Lisbeth Dreyer Forfatter

Eg dro tidlig, selv om eg hadde fri. I pøsregnet. Fant meg en bysykkel, de e tungt subsidiert, om nokken skulle ha gått glipp av det. Vel 400 kroner for ubegrenset sykkelbruk et helt år. Så syklet eg fra Småpudden til Nordnes. Riktignok e Bergen ingen sykkelby, men det e no blitt mye bedre. Store deler av veien i eget sykkelfelt faktisk.

Og Nordnes sjøbad, da. De har til og med slått av radiobråket, i alle fall på formiddagene. Og nå i morgenregnet e det nesten ingen der. Et helt oppvarmet saltvannsbasseng for fire–fem glade svømmere! Det e like mange på jobb som de som bader, og det koster mindre enn en hundrings. For det får du lang dusj med hårvask på kjøpet. Subsidiert som bare rakkeren, altså.

«Et helt oppvarmet saltvannsbasseng for fire–fem glade svømmere», skriver Lisbeth Dreyer om Nordnes sjøbad.

Tilbake gjennom byen på den nesten gratis bysykkelen kommer eg forbi Torgallmenningen, der Filharmonien øver til kveldens gratiskonsert. Tjue-tretti personer står under paraplyene og nyter musikken fra dobbelt så mange musikere. Et orkester av internasjonalt format, midt på formiddagen, helt gratis (sponset av Trond Mohn). Og ordentlig konsert om kvelden, for de som vil høre musikk akkompagnert av det varslede styrtregnet. Kor lenge har de øvd, alle disse musikerne, for at vi skal kunne høre musikk midt i byen?

Eg sykler videre gjennom Byparken, der kommunens gartnere holder bedene så fine at en skulle tro de sto med oppslåtte paraplyer hele natten. Mine blomster ser ikkje sånn ut etter denne regnsommeren. Kjapp tur innom biblioteket for å hente en bok eg har bestilt, og som ligger klar fordi noen har funnet den frem til meg.

Forrige uke holdt Bergen filharmoniske orkester gratiskonserter på Torgallmenningen.

Forbi ADO Arena, ja ja, okey da, det bygget blir aldri bra, vi får tilgi fylket, de kan umulig ha visst ka de drev med, men litt lenger borte, inne i Møllendal derimot; det nye bybanestoppet e så stilig at de som ikkje har vært der enno må ta seg en tur. Jada, bompenger bla-bla, ja da, ja da, men no står det i alle fall der og skinner. Og langsmed bybanesporet har kommunen så vidt begynt på det som skal bli en ny stor bypark, med badeplasser og rusleveier.

På min ferd gjennom byen ser eg kor frodig alt e, eg var nettopp i Oslo, der var alt tørkebrunt, som i resten av Europa. Jo da, det har regnet, bevares, men om det ikkje regnet i denne byen, hadde den vært overbefolket. Tross alt har vi likevel hatt et noenlunde normalt vær i sommer, i motsetning til resten av Europa og resten av verden.

Men det går då ikkje an at alt e bare fryd og gammen? Ka e det eg har glemt? På med nettavisene. Å, ja, den forbaska strømmen, ja. Hadde glemt den et øyeblikk. Staten betaler jo bare 90 prosent eller ka det e.

Gu, kor kjipt!

