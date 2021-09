Finnes det kvalitetssikring hos Meny?

Leveringen har åpenbart stått og «modnet».

Innsenderen er forbauset over denne råtne blomkålen og andre utgåtte varer hun fikk levert fra Meny.

I sameiet vårt har vi et kjølerom der Meny har eksklusiv tilgang for levering av matvarer. Fredag 17. september hadde vi bestilt helgehandelen på nett – lettvint og greit.

Stor var derfor overraskelsen (for å si det mildt), da vi fikk levert ikke mindre enn åtte ulike produkter som var utgått på dato. Noen bare litt over, andre så solid over holdbarhet at forråtnelsesprosessen var meget godt i gang.

Fem av de åtte varene som var utgått på dato i leveringen fra Meny.

Når man skal klage til Meny sin nettbutikk, henvises man til å fylle ut et skjema og legge ved bilder. Jeg gjorde det, og videre utover kvelden kommuniserte jeg med ulike medarbeidere. En av dem mente at den som hadde plukket varene, ikke hadde vært «observant nok». Hvor lite observant må man være for å levere ut en vare som holder på å gå i oppløsning?

Etter mye frem og tilbake – blant annet telefonhenvendelse til Meny Lagunen, som håndterer nettbestillinger – kom den sannsynlige forklaringen for en dag: Vi hadde nemlig en bestilling hos Meny 9. august som aldri ble levert. Denne har åpenbart stått og «modnet» inntil noen fant det betimelig å levere – godt og vel en måned på overtid.

Mens vi sto i renovasjonsjobben med å kaste «grauttjukk» melk som gikk ut på dato 19. august, et blomkålhode i full oppløsning og poteter som ikke akkurat luktet blomstereng, funderte vi på hvordan kvalitetssikringen hos Meny fungerer. Finnes den i det hele tatt?

Meny svarer:

Vi beklager på det sterkeste at vår kunde har opplevd dette, og vi ser svært alvorlig på saken.

Dette er en situasjon som ikke likner på noe vi har opplevd før, og vi har snudd alle steiner, sammen med transportøren, for å finne ut av hvordan dette kunne skje.

Det kan se ut som om svikt i flere interne kontrollrutiner, kombinert med menneskelig feil og kommunikasjonssvikt, har slått inn samtidig. Dette har skjedd på et hentepunkt hvor vi ikke har de samme skanningsrutinene som vi har for alle andre leveringer i Bergen. Vi har nå gjort tiltak sammen med vår transportør, slik at dette ikke skal kunne skje igjen.

Kunden har tidligere i prosessen automatisk fått pengene tilbake for de utgåtte og dårlige varene, men nå som vi har oversikt over denne svært ubehagelige opplevelsen og mangelfull kundeoppfølging, ønsker vi å gå i dialog med kunden for ytterligere kompensasjon.

Igjen beklager vi dette på det sterkeste.

Roger Hjertås, kjøpmann hos Meny Lagunen