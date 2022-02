Tre lærdommer fra München i 1938

Adolf Hitler sa i en radiosendt tale at Tsjekkoslovakia var en sikkerhetstrussel og et oppkonstruert land som ikke fortjente selvråderett. Høres dette kjent ut?

I München i 1938 forhandlet Europas stormakter for fortsatt fred i Europa, til ingen nytte skulle det vise seg året etterpå. På bildet hilser Storbritannias statsminister, Neville Chamberlain, (til v.) på Adolf Hitler (til h.) under München-konferansen i 1938.

Jens Frølich Holte Tidl. statssekretær (H) i Utenriksdepartementet

Et europeisk land er i strid med sin nabo om hvor grensen skal gå. Nabolandet mener befolkningen langs grensen har lyst til å bytte side. De vil hjem i moderlandets trygge favn, og til slutt ender det med invasjon. Høres det ut som en kjent historie?

At russiske styrker nå har krysset grensen til Ukraina, er siste sesong i den evige europeiske tragedie. På en dag som denne kan vi trekke tre lærdommer fra vår nære historie.

Grensene på kontinentet vårt har beveget seg i takt med kriger og påfølgende fredskongresser. Sett i et historisk perspektiv har tiden etter 1945 har vært unikt fredelig. Nå har situasjonen endret seg. Russland har vist vilje til å endre på grensene til et annet land med makt. Ikke bare én gang, men gjentatte ganger.

President Vladimir Putins TV-tale mandag 21. februar var kreativ historieskriving, for å si det mildt. Han harselerte med Ukrainas eksistens som nasjon og hevdet (helt uten grunn) at landet kunne bli en sikkerhetsrisiko fordi de ønsker å skaffe seg atomvåpen.

Jens Frølich Holte var statssekretær (H) i Utenriksdepartementet fra 2017 til 2021.

Dette er et manuskript vi har lest før. Talen var et godt eksempel på irredentisme. Irredentisme er kort fortalt en fremførelse av territorielle krav mot andre land med et nasjonalt, etnisk eller historisk grunnlag. I talen brukte Putin alle tre begrunnelsene.

Ordet er italiensk, det betyr uforløst og stammer fra 1800-tallet da Italia vokste fra to små kongedømmer til et imperium med kolonier. Prinsippet er at nasjonen skal forløse, altså befri, sine broderfolk som er fanget bak andre lands anerkjente grenser.

Italia benyttet 1. verdenskrig til å kapre Syd-Tyrol, og senere også territorium langs kysten av Kroatia. Ungarn forsynte seg i mellomkrigstiden av Slovakia og Ukraina. Nazi-Tysklands fremferd på 30-tallet var irredentisme i dødelig høygir. Og europeiske demokratier møtte den med unnfallenhet.

Etter at Tyskland slukte Østerrike tidlig i 1938, ble situasjonen i Sentral-Europa mer tilspisset. Litt over 20 prosent av Tsjekkoslovakias innbyggere var tysktalende. Tysktalende tsjekkere i grenseområdet Sudetland ønsket selvstyre, og til slutt en innlemmelse i Tyskland. Tyskland fremførte umulige krav til Tsjekkoslovakia.

Da de ikke ble innfridd, ble tsjekkoslovakiske grensetropper og tollstasjoner uten forvarsel angrepet av tysktalende milits. Militsen som sto bak hybridkrigen, var støttet av Tyskland. Adolf Hitler sa i en radiosendt tale at Tsjekkoslovakia var en sikkerhetstrussel og et oppkonstruert land som ikke fortjente selvråderett. Høres dette kjent ut?

For å forhindre krig, møttes Tyskland, Italia, Frankrike og Storbritannia til en konferanse i München i september 1938. Enden på visen ble at Tsjekkoslovakia ble presset til å avstå Sudetland til Tyskland. Storbritannias statsminister Neville Chamberlain og Frankrikes statsminister Edouard Daladier ble stort sett genierklært på dette tidspunktet.

«Denne avtalen gir fred for vår tid», sa Chamberlain da han landet vel tilbake i Storbritannia, viftet med avtalepapiret og ble foreviget i et berømt fotografi. De demokratiske landene hadde klart å hindre europeisk storkrig, kun ved å flytte litt på grensene til et lite land i Sentral-Europa. Var det ikke fantastisk?

To uker før enigheten i München skrev Winston Churchill i et brev: «Vi vil snart stå overfor et valg mellom krig og vanry. Jeg føler på meg at vi velger vanry, og får krig kastet etter oss litt senere (...)». Han fikk rett. Ettergivenheten hadde en pris. Tre lærdommer har vi tatt med oss fra begivenhetene i 1938.

1) En sikkerhetsgaranti må faktisk være en sikkerhetsgaranti. Fra 1924 var Tsjekkoslovakias uavhengighet i praksis garantert av Frankrike. Etter München-avtalen viste det seg at denne sikkerhetsgarantien ikke var verdt papiret den var skrevet på. Storbritannia og Frankrike klarte av ulike grunner ikke å fremvise troverdig avskrekking mot Nazi-Tysklands fremferd.

Europa i dag er i en helt annen situasjon. Nato er en allianse med troverdighet og stor militær kapasitet.

Det er ikke tvil om at forsvarsalliansen gir oss kollektiv sikkerhet. Slik var det ikke i mellomkrigstiden. Ukraina er ikke Nato-medlem, men Natos medlemsland er alle tydelige på at Ukrainas territorielle integritet er ukrenkelig. I mellomkrigstiden var Europa villig til å forhandle om Tsjekkoslovakias suverenitet. I dag venter harde sanksjoner når Ukrainas suverenitet krenkes.

Da Neville Chamberlain returnerte til Storbritannia etter møtet med Adolf Hitler i 1938, hadde han med seg avtalen med Hitlers signatur som skulle sikre «fred i vår tid».

2) Ikke stol på autokratenes fagre ord, se heller på hva de gjør. 26. september 1938 sa Hitler i en tale at dette var «det siste territorielle krav jeg har i Europa». Men Tyskland ga seg ikke etter München-avtalen, året etter tvang de til seg Klaipeda-regionen i Litauen og startet verdenskrig da de tok Gdansk. Putin ga seg ikke med Georgia i 2008 eller Krim i 2014.

Situasjonen i Ukraina har vist at diplomatisk engasjement med Russland må følges med en nøktern analyse av hva som faktisk skjer på bakken. Det gjelder spesielt når informasjonskrigen intensiveres. Heldigvis er vi i Europa blitt flinkere nå enn i 2014 til å avkle desinformasjon. USA har forbilledlig delt etterretningsinformasjon som pekte mot invasjon.

3) Frivillig økonomisk og politisk integrasjon forebygger konflikter. Når grenser bygges ned, skapes det varig fred. Det har vært motivet gjennom hele den prosessen som har ført til dagens EU, helt fra Kull- og stålunionen ble etablert i 1952. En fredelig fremtid forutsetter at et fritt Ukraina på eget grunnlag skal kunne ta sine økonomiske og politiske veivalg, uten innblanding fra utenforstående.

Nå er angrepet på Ukraina i gang. Situasjonen i Sudetland endte med at Tsjekkoslovakia ble okkupert i 1939. Det er kanskje en mager trøst at vi har kunnet lære av historien.

Men Europas demokratier og våre transatlantiske allierte står i denne gangen sammen om å vise hvor store kostnader det har for Russland å bryte folkeretten. Forhåpentligvis blir kostnadene så store at dette aldri vil skje igjen på vårt kontinent.