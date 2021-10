Gode grunner for ikke å kreve vaksinering av helsepersonell

Det gir ikke etisk sett god mening å kreve vaksinering før hjelpebehovet overgår praktisk tilgjengelig og forsvarlig hjelpekapasitet.

Tvungen vaksinering av helsepersonell bør være aktuelt bare hvis det er nødvendig for å sikre pasientene forsvarlig behandling, mener innsenderen.

Kristine Bærøe Professor ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nylig meldte mediene om en uvaksinert ansatt i pleieomsorgen som hadde smittet tre mottakere av hjemmesykepleie med covid-19. En av disse døde.

Beskyttelse for de sårbare er ikke lenger et koordinert fellesansvar, men har nå blitt et privat anliggende for de fleste. Det er knyttet til om den enkelte av oss velger å ta vaksinen eller ei, og hvordan vi forsøker å unngå smitteoverføring.

Smittesituasjonen har riktignok blitt bedre, men også vaksinerte kan bli smittet, og det etiske ansvaret for å unngå å smitte spesielt sårbare grupper nedjusteres ikke selv om risiko har blitt mindre.

Omsorgen for de sårbare gruppene tidligere i pandemien står i sterk kontrast til at uvaksinerte helseansatte nå kan pleie eldre.

Det å beskytte de sårbare i helse- og omsorgstjenesten er basert på et grunnleggende etisk prinsipp om å ikke skade.

Vi ser nå at ikke-skade-prinsippet brytes mot prinsippene om å respektere autonomi, å gjøre godt og å fremme rettferdighet. Dette er andre prinsipper som helsevesenets etiske tankegods også er basert på.

Ulike etiske prinsipper står mot hverandre når man skal ta stilling til om man kan kreve at helsepersonell vaksinerer seg

For det første, så handler helsehjelpsetikken om å beskytte den enkeltes autonomi, det vil si, respektere hver og en sin evne til selvbestemmelse. Vi bør alle involveres i medisinske beslutninger og selv kunne bestemme om vi ønsker å benytte oss av et helsetilbud eller ei.

Dette gjelder også vaksinering. Behovet for beskyttelse av sårbare pasienter kolliderer dermed med helsepersonells beskyttelse av egen autonomi når de av ulike grunner ikke ønsker å ta vaksine.

For det andre, så innebærer ikke-skade-prinsippet at helseopplysninger ikke skal komme på avveie, men behandles konfidensielt.

Lar helsevesenet opplysninger misbrukes, undergraves befolkningens tillit til helsesystemet. Uten tillit blir det vanskelig for helsetjenesten å realisere den etiske målsettingen om «å gjøre godt», som vil si å styrke befolkningens helse.

For det tredje, så holdes helsevesenet oppe av et etisk prinsipp om rettferdighet. Byrder og goder skal fordeles på en rimelig måte.

Interessene sårbare pasienter har i å unngå å bli utsatt for smitte, må veies opp mot interesser helsepersonell har i å kunne velge egne helsetiltak, inkludert vaksinering, og i å ikke å dele helseopplysninger om seg selv.

Den overordnede etiske vurderingen blir dermed hvilke hensyn som veier tyngst.

Er det hensynet til pleie- og omsorgstrengende som ikke selv kan beskytte seg mot smitterisikoen de eventuelt utsettes for? Eller hensynet til helsepersonell som selv kan kontrollere nøyaktig den samme risikoen for pasienten gjennom tiltak som minimerer faren for smitte?

Etisk sett tilsier ubalansen i handlingsmakt at hensynet til pasientene må settes først.

Den etiske konflikten vi da står igjen med, gjelder helsepersonell sin dobbeltrolle som privatpersoner på den ene siden og profesjonelle yrkesutøvere på den andre. Som privatperson har helsepersonell krav på beskyttelse av sin rett til å takke nei til vaksinen.

Men som profesjonelle yrkesutøvere har de plikt til å ikke skade hjelpetrengende. De som av ulike grunner ikke ønsker å ta vaksinen, må fanges opp av arbeidsgiver for å beskytte pasientene.

Helsedirektoratets veileder understreker at ved ansettelse kan helsepersonell bli spurt om vaksinasjonsstatus dersom dette er avgjørende for å kunne uføre jobben på et forsvarlig vis. Helsepersonell som allerede er ansatt, har imidlertid ikke plikt til å oppgi vaksinasjonsstatusen sin.

Ansatte som ikke ønsker å informere, bør få status «ikke-vaksinert» etter anbefaling fra Helsedirektoratet.

Det finnes praktiske løsninger som kan ivareta hensynet overfor både pasient og helsepersonell. Kommunene kan tilby omplassering eller fullt smittevernutstyr til ikke-vaksinerte ansatte.

Slike tiltak forutsetter at kommunene har ressurser til å omplassere og skaffe beskyttelsesutstyr.

Hvis antall helsearbeidere uten tilstrekkelig vaksinasjon overstiger dette praktiske manøvreringsrommet, er vi tilbake til den etiske konflikten mellom privatpersoners rett til å ikke vaksineres og helsepersonellets plikt til å beskytte de sårbare.

Først da, når hjelpebehovet overgår praktisk tilgjengelig og forsvarlig hjelpekapasitet, gir det etisk sett god mening å kreve at helsepersonell vaksinerer seg.

I Frankrike og Italia er vaksinasjon av helsepersonell nå obligatorisk. I Norge fastholder helsemyndighetene at den skal være frivillig.

Dette er en fornuftig strategi all den tid det er få helsepersonell som er ikke-vaksinerte og mulig med praktiske løsninger for disse.

Krav om vaksineringer av helsepersonell vil uvegerlig gå på bekostning av det grunnleggende etiske prinsippet om selvbestemmelse. Det er uheldig for tilliten til helsesystemet om det innføres en dobbeltstandard.

Det vil også være svært uheldig hvis tvangspregede tiltak undergraver den mer generelle tilliten til myndighetene fordi denne har vært, og vil i fremtiden være, svært viktig for at befolkningen aksepterer krevende pålegg fra styremaktene i en ukjent pandemis tidlige faser.