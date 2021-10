Eldreomsorga er ikkje til for helsepolitikarar

Krav frå pårørande blir møtt med smilande velvilje, men langt frå alltid teke omsyn til.

«I staden for å setje opp fine mål bør helsepolitikarane i større grad gå ut i kvardagen både til tilsette og pasientar og sjå kva som må til for å få måla gjennomførte», skriv innsendaren.

Annbjørg Offerdal Fyllingsdalen

I ein artikkel om Huntingtons-pasientar i BT 11. oktober har helsebyråd Beate Husa i Bergen kommune ei optimistisk utsegn om tilbodet i eldreomsorga i Bergen. Ifølgje BT seier byråden at «Individuelt fokus, oppfølging av pasient og pårørende, musikkterapi, bruk av dyr og egen sansehage er noe de jobber med for alle grupper i eldreomsorga.»

No har vel «individuelt fokus og oppfølging av pasient og pårørende» alltid vore eit sentralt mål for eldreomsorga i alle kommunar, men også eit mål som ikkje alltid fargar den praktiske kvardagen for mange pasientar.

Han er like ofte prega av ord og vendingar som at «du må ligge», «du kan bruke bleie dersom du må på do», «vi har ikkje tid nå», «du må tenkje på kor gammal du er», «vi har ikkje det du spør etter».

Krav frå pårørande blir møtt med smilande velvilje, men langt frå alltid teke omsyn til. I staden for å setje opp fine mål bør helsepolitikarane i større grad gå ut i kvardagen både til tilsette og pasientar, og sjå kva som må til for å få måla gjennomførte.

Slik eg har opplevd eldreomsorga som pårørande, er det mangel på ressursar – pengar sjølvsagt – men også på kvalifiserte lokale leiarar og personale.

Eldreomsorga er ikkje til for helsepolitikarar eller for tilsette. Eldreomsorga er til for trengjande eldre.