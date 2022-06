DNS er vakker, også på innsiden

Stefan Larsson Teatersjef for Den Nationale Scene

I kommentar i BT 9. juni hevder kulturredaktør Jens Kihl at arbeidsmiljøet på DNS er i «totalt samanbrot». Han referer en internrapport som er kritisk til teaterets rutiner og systemer for HMS og arbeidsmiljø. Han etterspør redegjørelse om disse.

Arbeidsmiljø og varslingsrutiner er mitt lederansvar. Jeg erkjenner at rutiner og systemer for HMS og arbeidsmiljø på DNS må revideres. Noe er på stell, men ikke alt.

Derfor har vi satt i gang en omfattende prosess sammen med tillitsvalgte og hovedverneombud for å bli bedre. Vi får bistand fra Arbeidsmiljøsenteret. Varslingsrutiner er prioritert. Arbeidet er i gang.

For å være sikre på at forbedringene vi gjør er gode, har vi også invitert Arbeidstilsynet til teateret for veiledning i høst.

Alle har krav på et godt arbeidsmiljø. Derfor er jeg lei meg for at noen ikke har trivdes på teateret. Men selv om rutinene har vært utilstrekkelige, er ikke DNS «eit arbeidsmiljø i totalt samanbrot», slik BT hevder.

Den som besøker oss, vil oppleve at stemningen på teateret er god. Vi har alle jobbet hardt i vår med mange premierer og flytting til Simonsviken. Som regissør på «Lazarus» har jeg hatt en av de fineste kunstneriske prosessene i min nesten 40-årige karriere.

På teateret jobber fantastisk profesjonelle mennesker, de beste på sine respektive områder, uansett hvilket fag det gjelder.

BT skriver at DNS er en vakker institusjon «i alle fall på utsida». Min påstand er at DNS også er vakker på innsiden.