Vi trenger NTG i Bergen også

Dette er ikke kun en eliteskole for bedrestilte.

Her på Brann Stadion åpner den private idrettsskolen NTG Bergen dørene neste uke.

Bjørn Audun Bjørnestad Paradis

Som far til svært aktive og idrettsinteresserte jenter har det vært et stort problem at vi bor i Bergen, som dessverre har et av de dårligste tilbudene til idrettsungdom i Norge.

Jeg har måttet akseptere at min ene datter, som da var 15 år, måtte flytte til et annet sted i Norge for å få et likeverdig tilbud til andre i idretten sin. Bergen hadde, som en av veldig få byer i Norge, ikke et ungdomsskoletilbud til idrettsinteressert ungdom. Selv Øygarden har et slikt tilbud.

Innsenderens datter Anna Louise Bjørnestad (14, til v.) er en lovende tennisspiller. Storesøsteren hennes, Madeleine Bjørnestad Røed (31, til h.) gjorde seg bemerket som alpinist.

Nyheten om at NTG ville etablere seg i Bergen, var positiv for oss og andre foreldre med idrettsinteresserte ungdommer. Vår yngste datter hadde søkt seg inn på en idrettsungdomsskole i Oslo, og vi hadde bestemt oss for å flytte dit alle sammen.

Da NTG etablerte seg i Bergen, og hun fikk et tilbud her, ble flytteplanene lagt på is. Hun er kjempeglad for å komme i et miljø med andre idrettsinteresserte ungdommer med mål om å hevde seg i sine idretter.

Skolen har veldig mange av våre største idrettsstjerner, som vi er så stolte av, på sin CV. Endelig har Bergen fått et tilbud selv mindre byer som Bodø, Tromsø, Lillehammer og Kongsvinger har hatt lenge.

Da Bjørn Audun Bjørnestads datter fikk tilbud om plass på NTG Bergen, ble planene om å flytte til Oslo lagt på is.

Det er derfor vi blir lei oss når BT kun har negative artikler om skolen, og styrende politikere er så store motstandere av skolens tilbud. Vinklingen med at NTG er kun en eliteskole, er derfor å stille tilbudet i et dårlig lys. Ja, skolen har elever med store mål som de jobber hardt for å nå.

De kan drive med idrett og samtidig få et godt skoletilbud. Noen vil nå sine mål og gi oss masse glede, noe som vil inspirere nye til å gjøre det samme.

De som ikke når toppen, vil uansett lære så mye at de kan bringe det videre til andre. Både toppidretten og breddeidretten nyter godt av de ressursene skolen tilbyr. Men det gjør ikke skolen til kun en eliteskole for bedrestilte. Kommunen bør absolutt også lage et eget tilbud, men det kommer som et supplement til de private.

De private skolene får kun 85 prosent av tilskuddet i det offentlige, og dette gjør at de må ha skolepenger. De private skolene tar ikke vekk ressurser fra de offentlige skolene, slik det ble hevdet i en artikkel denne uken, men motsatt. Håper nå BT kan si noe positivt om elevene på NTG også!