Kvinnene er Afghanistans fremtid, ikke Taliban.

Frode Larsen har tjenestegjort for Forsvaret i to perioder i Afghanistan, NSE i Mazar-e-Sharif i 2010–2011, og ett år i RCN 2013–2014. Han har tidligere tjenestegjort i Kosovo og Libanon.

Frode Larsen Veteran fra Afghanistan, Kosovo og Libanon

15. august 2021.

En dato som kommer til å gå inn i historien som dagen da Vestens Afghanistan-engasjement kulminerte i et totalt nederlag.

Da vi gikk inn i landet for et par tiår siden, var landet styrt av Talibans mørkemenn. Når vi nå trekker ut, er Taliban tilbake ved makten, og et nytt islamistisk diktatur er i ferd med å etableres.

For meg som selv har tjenestegjort i over to år i det krigsherjede landet, blir det naturlig å reflektere litt over spørsmålet: Har det hele vært bortkastet?

I et geopolitisk perspektiv må man jo bare innse at det har det.

Taliban inntok søndag Afghanistans hovedstad, Kabul. På bildet flyr et amerikansk helikopter over byen.

Men så husker jeg på alle de gangene jeg så glade afghanske jenter på vei til eller fra skolen, og alle de tøffe kvinnene som jeg mener er Afghanistans fremtid.

Ved vår tilstedeværelse har vi hjulpet et stort antall jenter til en utdanning og kunnskap. Det kan sette dem bedre i stand til å motstå overgrep og undertrykkelse, og forhåpentligvis også bidra til en demokratisk transformasjon.

Vi trakk oss ut av landet altfor tidlig, men håpet om en bedre fremtid for landet lever fortsatt.

Så mener jeg at vi har mislyktes og at alt var bortkastet?

Svaret er et høyt og rungende nei, fra tusener på tusener av jenter og unge kvinner.

De er Afghanistans fremtid, ikke skjeggete menn med et ønske om å bringe landet tilbake til 600-tallet.

