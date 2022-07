Et stort tohodet troll er på vei

Tiden for floskler og festtaler om eldreomsorgen er forbi.

«De fleste kommunene i Vestland har ennå ikke tatt inn over seg den enorme utfordringen de står overfor», mener innsenderen.

Kurt Johnny Hæggernæs

Kommunene i Vestland står ovenfor en stor og alvorlig utfordring. Et stort, tohodet troll er på vei i full fart og roper på manglende sykehjem og pleiehjem, samt betydelig flere ansatte til å ta seg av driften i eldreomsorgen.

Befolkningsveksten går ned som følge av at folk gifter seg senere i livet, og at nesten halvparten av familiene ender opp med kun å få ett barn.

Samtidig blir vi flere og flere eldre på grunn av en bedre helse og at levealderen øker betraktelig. Mange 80- og 90-åringer fører til et stort behov for omsorgs- og pleieplasser i kommunene.

Dette medfører igjen et stort behov for helsepersonell, noe som allerede er en mangelvare.

De som jobber her i dag, har en hard og krevende hverdag. Helsepersonell er utslitt, og mange velger derfor å slutte. Pensjonistpartiet (PP) har i lang tid påpekt dette i kommunene. Dessverre blir de eldre ofte satt opp mot midler og bemanning i barnehager og skoler.

Det er veldig kjekt at det er kommet bemanningsnormer både i barnehager og skoler, men er det noen som har hørt om bemanningsnormer innen eldreomsorgen?

Det ble snakket så fint om at det skal skinne av eldreomsorgen. I tillegg er det er vedtatt mange flotte programmer innen eldreomsorgen, for eksempel med navnet «Leve hele livet».

Tiden for slike floskler og festtaler er forbi – nå må vi over til realisering.

Vi i Pensjonistpartiet (Pp) mener bemanningsnormer må inn i eldreomsorgen. I tillegg må det lages plansystemer og bevilges penger snarest for å imøtekomme utfordringene.

Dette må prioriteres ved kommende budsjettbehandling i alle kommuner. Om ikke er vi «in deep shit» (i store vanskeligheter, red.anm.).