MS «Lidvard» er en verdig representant

Min hensikt var å få en takk til alle de som seilte i handelsflåten mellom 1939 og 1945.

Egil Jørgen Eikanger har vært sentral i arbeidet for å hedre krigsseilerne med monumentet «Krigsseileren» – en skulptur av MS «Lidvard».

Egil Jørgen Eikanger Admiral

Jeg har noen kommentarer til John Audun Hauges innlegg i BT 5. juli. Det var jeg som ba Vidar Bratlund-Mæland bruke MS «Lidvard» som representant for vår handelsflåte. Jeg mener hun er en verdig representant for den norske handelsflåte under andre verdenskrig. Etter den eventyrlige flukten fikk kaptein og maskinmester (fra Bergen) og førstemaskinisten krigskorset, Norges høyeste utmerkelse.

Denne skulpturen av Vidar Bratlund-Mæland er stridens kjerne. Bergen kommunes utvalg for kunst i det offentlige rom er negative til å plassere den i Solheimsviken.

Hauge påpeker at livbåtene på monumentet er sjøsatt. De som kjenner historien vet at livbåtene spilte en helt spesiell rolle og hører med på sjøen. Det har aldri vært min mening å be om støtte fra 31 støttespillere til et kunstverk til Bergen kommune. Min hensikt var å gi en takk til alle de som seilte i handelsflåten mellom 1939 og 1945. Takken ønsket jeg inngravert i norsk granitt, plassert på en privat tomt i et miljø rikt på maritime tradisjoner.

Jeg kjenner godt til reglene og fremgangsmåten i slike saker. Jeg hadde på vegne av det Sjømilitære Samfund gleden av å lede gruppen som fikk reist en takk til Shetlandsgjengen, og der utlyste vi konkurranse til tre kunstnere. Monumentet «Krigsseileren» skal plasseres på privat grunn, og derfor ble det ikke sendt noen søknad.

