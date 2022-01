Ikke splitt oss med koronapass!

Et koronapass i dagens situasjon vil forsterke splittelsen og mistilliten som folk allerede kjenner på.

Jonas Gahr Støre og regjeringen vurderer fremdeles å innføre koronapass. Det er en dårlig idé, mener Kirsten Berg.

Kirsten Berg Mor, farmor og sykepleier

Kjære statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har forståelse for at det er mange dilemmaer og avveininger i en så vanskelig situasjon som vi er i. Men jeg vil innstendig be deg om å lytte til det jeg har å si.

Europarådets parlamentarikerforsamling vedtok i 2021:

Artikkel 7.3.1 - «Det må sikres at innbyggerne blir informert om at vaksinasjon IKKE er obligatorisk og at ingen blir satt under politisk, sosialt eller annet press for å bli vaksinert.»

Artikkel 7.3.2 - «Det må sikres at ingen blir diskriminert fordi de ikke har blitt vaksinert, på grunn av mulig helserisiko eller fordi de ikke ønsker å bli vaksinert».

«Å ta i bruk koronapass vil virkelig være å bryte folks tillit til myndighetene», skriver Kirsten Berg.

Du er statsminister både for vaksinerte og uvaksinerte, og jeg blir svært urolig når lovverket endres, og det er planer om å segregere en del av befolkningen på bakgrunn av vaksinestatus. Dette er prinsipielt helt galt, men det er også urimelig med tanke på at viruset sprer seg uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

Å ta i bruk koronapass vil virkelig være å bryte folks tillit til myndighetene. Og de som mistenker at dette ikke handler om smittevern, vil få bekreftet sine antakelser.

Dersom den egentlige begrunnelsen er å åpne opp deler av næringslivet igjen, så er det mye bedre å åpne opp og følge vanlige smittevernregler som de har blitt så dyktige på.

Koronapass i dagens situasjon vil forsterke splittelsen og mistilliten som folk allerede kjenner på. Koronapass medfører et utilbørlig press for å få folk til å handle mot sin egen overbevisning i frykt for å bli utestengt. Det kommer ikke til å gi frukter verken på kort eller lengre sikt.

Folk har grunn til å stille spørsmål.

Da vaksinen kom, ble det omtalt som en frigjøringsdag. Det viste seg å ikke være riktig. Vi ble fortalt at vaksinen skulle stoppe spredningen av viruset. Det viste seg å ikke stemme. Vi ble fortalt at to doser av denne vaksinen skulle gjøre jobben. Nå er vi i gang med tredje dose, og i Israel har de begynt på fjerde.

En del av dem som har vaksinert seg, tror oppriktig at det er de uvaksinerte som driver denne pandemien. De har fått høre det igjen og igjen gjennom medieoppslag.

De tror faktisk at denne lille minoriteten er årsaken til at vi ikke har klart å bekjempe covid-19. Mange er rasende på disse «idiotene» de tror er grunnen til at hele samfunnet stenges ned.

Folk må faktisk få vurdere risiko og ta ansvar for sine egne valg. Et koronapass vil forhindre nettopp det og gjøre skaden enda større.

Det som skjer nå, er ikke bra, og det kommer til å undergrave demokratiet og den generelle tilliten til myndighetene. Jeg ber deg, kjære statsminister: Samle oss rundt fornuftige tiltak, ikke splitt oss!