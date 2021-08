Å være lærer er både givende og utfordrende

Vi trenger enda flere som brenner for elevene sine.

I 2019 og 2020 ble henholdsvis 2170 og 2095 grunnskolelærere ferdige med utdanningen sin. Dette er det høyeste antallet noen gang, skriver Guri Melby.

Guri Melby Kunnskaps- og integreringsminister (V)

Norske lærere har gjort en formidabel innsats det siste året. De har stått på under stadig skiftende smittevern, og jeg vet det har vært krevende.

Også i mer normale tider kan det være tøft å være lærer, men det er også en veldig meningsfull og givende jobb. Det er min erfaring, og jeg vet at den erfaringen deler jeg med mange, også lektor Ragnhild Hagen Ystad.

Når det gjelder lønns- og arbeidstidsspørsmål for lærerne, som hun skriver om i BT 16.august, er det et forhold mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Verken jeg som kunnskapsminister eller Kunnskapsdepartementet kan eller skal ta stilling i eventuelle konflikter mellom partene.

Streik er et lovlig virkemiddel for arbeidstakerne når forhandlinger ikke fører frem. At avlysning av eksamen sammenfalt i tid med årets streik, var en tilfeldighet. Antydninger om noe annet avviser jeg på det sterkeste.

Ystad skriver videre om lærere som flykter fra yrket. Hun trekker for eksempel frem nedgangen i antall søkere til lærerutdanningen. Det er riktig at søkertallene har gått ned i år, og jeg deler bekymringen hennes for det. Men det er viktig å se hele bildet. For det første var antallet som fikk tilbud om plass på lærerutdanningene spesielt høyt i 2018 til 2020. I tillegg har vi de siste årene hatt flere kvalifiserte søkere, og en større andel som faktisk gjennomfører utdanningen.

I 2019 og 2020 ble henholdsvis 2170 og 2095 grunnskolelærere ferdige med utdanningen sin. Dette er det høyeste antallet noen gang. Stadig flere lærere får tilbud om videreutdanning, og dermed mer kompetanse i fagene de underviser i. Jeg mener derfor at utviklingen ikke er så illevarslende som Ystad gir inntrykk av, men det betyr ikke at vi er i mål. Vi trenger flere lærere, og vi trenger engasjerte og motiverte lærere som brenner for elevene sine.

Det er ikke tvil om at koronapandemien har gjort innføringen av Fagfornyelsen vanskeligere mange steder, skriver Guri Melby.

Ystad nevner også følelsen av at man ikke har tid nok til elevene. Jeg forstår at mangel på tid kan føles frustrerende. En av begrunnelsene for at regjeringen innførte lærernormen var nettopp å bidra til at lærere skal få mer tid til å følge opp hver enkelt elev. Med Fullføringsreformen skal også fylkeskommunene og de videregående skolene få bedre muligheter til å gi elever den tiden de trenger for å fullføre, og lage bedre tilpassede opplæringsløp.

Men lærerne trenger ikke bare mer tid og tillit. De trenger også mer kompetanse. Kompetanseløftet skal nettopp bidra til at alle kommuner og fylkeskommuner har tilstrekkelig kompetanse til å kunne forebygge, fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle.

Ystad skriver også i sitt innlegg at lærerne stadig må forholde seg til nye læreplaner. Mitt inntrykk er at de fleste lærere og skoleledere er fornøyd med det nye læreplanverket, og at fagfornyelsen innebærer en ønsket endring. Jeg minner om at de nye læreplanene er utviklet med høy grad av involvering fra skolesektoren.

På grunn av den tette involveringen, var mange allerede godt i gang med å planlegge innføringen; og mange ønsket at den skulle gå som planlagt. Det er likevel ikke tvil om at koronapandemien har gjort innføringen vanskeligere mange steder. Det har jeg stor forståelse for. Derfor har jeg ved flere anledninger oppfordret skoleeierne til å ta hensyn til dette lokalt.

Vi er enige om at lærerne trenger både tid og tillit. Tillit til autonome lærere skapes i sterke profesjonsfellesskap. Jeg vil peke på at overordnet del i læreplanverket blant annet beskriver lærernes helt sentrale rolle i elevenes opplæring og viktigheten av et godt profesjonsfaglige fellesskap i skolen. Den peker særskilt på at de ansatte i skolen må ha aksept og rom for å bruke sin egen vurderingsevne i yrkesutøvelsen.

Tillit forutsetter også god og relevant kompetanse. Kompetanseløftet skal nettopp bidra til at alle kommuner og fylkeskommuner har tilstrekkelig kompetanse tett på barn og unge for å kunne forebygge, fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle.

Det er særlig viktig for meg i et innlegg som dette å anerkjenne den viktige jobben norske lærere gjør for barn og unge i klasserommet hver eneste dag. Skolen trenger flere lærere, og vi trenger at de er autonome, men at de er det i et profesjonsfellesskap.