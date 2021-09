Digitaliseringsdilemmaet

Det er viktig at elevene får gode digitale ferdigheter og digital dømmekraft. Det betyr ikke at elevene må være på skjerm hele tiden.

Elevene skal være rustet for en digital verden, både på skolen og i fritiden og for videre studier og arbeidsliv, skriver innsenderen.

Anja Johansen Statssekretær (V) i Kunnskaps- og integreringsdepartementet

Jenni Sandvik Brekke har fått velfortjent oppmerksomhet for sitt innlegg i BT om digitalisering i skolen (BT 17. august). Hun har gode erfaringer med IKT-bruk i skolen, men mener at for mye foregår på skjerm.

Digitalisering har både positive og negative sider, og digitale verktøy må brukes med klokskap. Du lærer verken bedre eller dårligere med digitale verktøy og læremidler, generelt sett. Det kommer helt an på hvordan de brukes og til hva.

De positive effektene henger sammen med fag, pedagogikk, tilgang til teknologi, opplæring og hvordan verktøyene blir tatt inn og brukt i undervisningen. Vi ser at skoler med en helhetlig plan, gode læremidler og lærere med kompetanse lykkes.

Anja Johansen, statssekretær (V) i Kunnskaps- og integreringsdepartementet, har mange års erfaring som lærer.

Digitaliseringen går ikke bare raskere i skolen. Hele hverdagen vår er digitalisert. Reisekort, underholdning, bank, helseoversikt – sånn kunne jeg fortsette.

Skolen må ta utgangspunkt i det vi vet om positive og negative sider ved digitaliseringen. I de nye læreplanene som kom i fjor, styrket vi digitale ferdigheter og digital dømmekraft. Men fagfornyelsen sier hva elevene skal lære, ikke hvordan. Skjermbruk er ikke et mål i seg selv.

Studier tyder på at digitale læremidler brukes best når det inkluderer en form for interaksjon, for eksempel samarbeid mellom elever eller i veiledning eller tilbakemeldinger fra lærer. Særlig i matematikk og fremmedspråk har flere forskere funnet positive effekter ved bruk av interaktive programmer.

Digitalisering har også andre fordeler. Det er enklere å tilpasse undervisning og universell utforming for elever som trenger det. Og fagstoffet er mer oppdatert enn med bøker som kjøpes inn hvert femte år.

Men: Når vi leser på skjerm, skummer vi mer, skroller og klikker på lenker. Vi kan få god oversikt og finne frem til riktig informasjon, men vi blir også fortere distrahert. Det er godt dokumentert at vi forstår det vi leser bedre når vi leser på papir, og at langlesing ikke egner seg så bra på skjerm. Derfor er det viktig å øve på begge deler.

Halvannet år med pandemi har gjort oss mer bevisste på mulighetene og grensene for digitaliseringen. Det har for eksempel blitt tydelig at mange læringssituasjoner krever at man er fysisk på skolen. Samtidig har pandemien fått fart på prosessen der teknologi er stadig mer integrert del av undervisningen.

Digital kompetanse og digital dømmekraft er helt grunnleggende i dagens samfunn, og skolen må forberede elevene godt på et digitalt samfunns- og arbeidsliv. Samtidig vet vi for lite om både de positive og de negative effektene. Her ligger digitaliseringsdilemmaet.

Vi må både være nysgjerrige og utprøvende, men heller ikke forkaste etablerte metoder vi vet fungerer. Med stadig økende kunnskap er det grunn til å være optimist, både på læringens, elevenes og digitaliseringens vegne. Løsningen er å finne en god balanse.