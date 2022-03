Danmarks plass er et politisk ansvar

Hvis Cesilie Tveit mener at Ringveg øst er viktig for Danmarks plass, antar jeg at hun er for både økte bompenger og de andre restriksjonene som skal til – eller?

Gaute Baarøy Sivilingeniør og veiplanlegger, vara til Bystyret for Ap

I BT 26. mars kritiserer Cesilie Tveit (Folkets parti FNB) BTs artikkel om svevestøv på Danmarks plass og sår tvil om Folkehelseinstituttet (FHI) sin rapport der det står at 10 til 70 dødsfall pr. år kan tilskrives eksponeringen for svevestøv i Bergen.

Tveit, du skriver at du er sint og frustrert på bilistenes vegne. Burde du ikke heller vært bekymret over dødsfallene knyttet til svevestøv, og heller vært sint og frustrert over politisk handlingslammelse over flere tiår?

Tveit, du lanserer Ringveg øst som løsningen på trafikkproblemene på Danmarks plass og begrunner det med at veien ennå ikke er bygget, med manglende politisk vilje fra byrådet.

Som du sikkert har fått med deg, så vil ikke Ringveg øst i seg selv føre til nevneverdig reduksjon av biltrafikken på Danmarks plass. Det forutsettes nemlig kraftfulle tiltak for å få biltrafikken ut på Ringveg øst.

Slike tiltak er halvering av kjøretøykapasitet med innføring av kollektivfelt på sentrumsrettet trafikk, kombinert med 50 prosent økte bompenger, redusert fartsgrense og parkeringsrestriksjoner, som vil kunne gi 25–45 prosent reduksjon i trafikken gjennom Bergensdalen mot Danmarks plass.

Følgende er svært viktig: Selve Ringveg øst alene, altså uten tiltak, vil ifølge Statens vegvesen kun gi 0–5 prosent reduksjon av trafikken gjennom Bergensdalen. Dette er det nok mange som ikke har fått med seg. Det er økte bompenger og ovennevnte restriksjoner på bilbruk – kombinert med Ringveg øst, som reduserer den sentrumsrettede trafikken.

Så hvis du mener at Ringveg øst er viktig for Danmarks plass, antar jeg at du er for både økte bompenger og de andre restriksjonene som skal til – eller?

Jeg håper virkelig at Ringveg øst, kombinert med bompengebelastning og innsnevring vil få aksept hos så vel politikere som den øvrige befolkning.

Da er vi avhengige av at parti som Folkets parti FNB og andre tar ansvar. Cesilie Tveit, er du villig til å ta ansvar for Danmarks plass?