Mellom pleie og blålys er det mange skjebner

Ergo- og fysioterapeuter må daglig prioritere bort innbyggere som trenger hjelp.

Sigrid Askeland (94) har ventet på svar i snart ett år om hun kan få trappeheis til leiligheten. «Dette gjør inntrykk», skriver regionslederne i Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund.

Aslaug Terese Kleiveland Regionleder Norsk Fysioterapeutforbund region Vest

Irene Fjeld Regionleder Norsk Ergoterapeutforbund, region Vest

Nylig skrev BT om Sigrid Askeland, som har ventet snart ett år på å få trappeheis. Dette gjør inntrykk, og alle reflekser sier at sånn kan det ikke være! Så god tid har man ikke når man mister funksjon. Og så god tid har man ikke når man er godt oppe i 90-årene.

Dette vet vi at gjør inntrykk også på våre ergo- og fysioterapikollegaer i Bergen kommune. De må daglig prioritere bort innbyggere som trenger hjelp. Dilemmaet er at andre trenger hjelpen enda mer, og det er ikke er nok terapeuter tilgjengelig.

Det er terapeutene selv som må sende ventebrev, svare gråtende brukere og ta kjeften fra sinte pårørende. Det er ikke overraskende at det sliter på dem. Terapeuter blir sykemeldte, og presset på dem som er på jobb øker.

Vi som jobber med rehabilitering, opptrening og tilrettelegging for å bremse og forebygge funksjonsfall, ser at fokus ofte settes på de gruppene som er så skrøpelige at de ikke kan ta vare på seg selv.

Eller på dem som er så alvorlig syke at situasjonen deres skaper overskrifter. Mange av våre brukere befinner seg i den usynlige massen, mellom pleie og blålys. Denne gruppen øker – det er her den såkalte eldrebølgen vises best.

De fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig, og klare seg mest mulig selv. En satsing på å få dette til, er både en satsing på menneskeverd og en fornuftig økonomisk satsing. Det er mye billigere å ansette flere terapeuter, enn om innbyggere må få institusjonsplass fordi de ikke kan fungere i eget hjem.

Vår oppfordring går til kommunens politikere. Vis tydelig politisk vilje til å satse på de innbyggerne som faktisk sparer dere for store utgifter med å klare seg selv hjemme! En satsing som ikke bare er lovnader, men en satsing det følger nødvendige ressurser med. De kommunale budsjettene legges i disse dager.