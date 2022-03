Delta i kvinnekampen, ikke kritiser!

De glemte kvinnekampene blir bare glemt dersom man selv ikke deltar i debatten.

Ruth Vik Olsen oppfordrer alle BTs lesere til å delta i likestillingskampen. På bildet er statuen av Amalie Skram pyntet til 8. mars i fjor.

Ruth Vik Olsen Femininst og fylkesstyremedlem av Vestland AUF

Den 26. februar skriver nestleder i Bergen Frp, Martine Jordana Baarholm, at hun savner temaer som «nei til tvangsekteskap», «nei til kjønnslemlestelse» og «nei til negativ sosial kontroll».

Hvorvidt Baarholm i år har benyttet muligheten til å foreslå disse selv, er ikke nevnt i hennes innlegg. Hvis forslagene ikke er sendt inn, er det jo ikke overraskende at de ikke har blitt vurdert.

Vi kvinner har mange viktige saker vi brenner for. Arbeidslivet behandler kvinner forskjellig fra menn – det har foreligget motvilje fra arbeidsgivere mot en ordning som gir like, livsvarige ytelser. Derfor er det viktig at alle deltar i målet om likestilling. Det blir vist til at man må stå sammen for kvinners rettigheter, men hva hjelper dette om man sparker bein på de som allerede arbeider for kvinners rettigheter?

«Mitt råd til Baarholm er å sende inn forslag til paroler neste år, fremfor å kritisere i BT i 2023 også», skriver Ruth Vik Olsen.

Det er trist og ufint at Baarholm retter kritikk mot arbeidsgruppen for 8. mars, spesielt når man faktisk hadde muligheten til å delta selv. Flere organisasjoner har lagt inn titalls dugnadstimer for å få markeringen klar. Alle saker som har blitt sendt inn, er viktige saker når det kommer til fremme likestilling, også gratis bind og tamponger.

«De glemte kvinnekampene», skriver Baarholm (de er for øvrig ikke glemt), blir bare glemt hvis man ikke deltar i debatten. Mitt råd til Baarholm er å sende inn forslag til paroler neste år, fremfor å kritisere i BT i 2023 også. Jeg forstår at dette er Baarholms hjertesaker – de er viktige kamper. Jeg håper vi kan støtte hverandre fremover.